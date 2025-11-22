Mar del Plata: investigan una balacera contra una casa que dejó herida a una beba de 18 meses

Una beba de 18 meses resultó herida por un disparo durante la madrugada del jueves pasado en la ciudad de Mar del Plata, partido de General Pueyrredón. La Justicia investiga el caso como un ataque armado bajo sospecha de motivaciones personales.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el hecho ocurrió a mitad de la noche, cerca de las 2:00 de la madrugada, en una vivienda ubicada en la localidad de Estación Chapadmalal, donde la menor recibió el roce de un proyectil en su brazo izquierdo.

Tras el episodio, la madre de la niña la trasladó de urgencia al Centro de Atención Primario de Salud de Batán. Posteriormente, la menor fue derivada al Hospital Materno Infantil de Mar del Plata, donde, según medios locales, permanece internada en observación y fuera de peligro.

Los investigadores buscan establecer desde dónde se efectuó el disparo y cuáles fueron los motivos del ataque, ya que el presunto autor escapó luego de realizar el disparo. La causa quedó a cargo de la fiscal Romina Díaz, con intervención de la Comisaría Octava.

Los primeros indicios señalan a un joven de 20 años con antecedentes penales como autor del disparo, quien habría tenido un conflicto personal con la pareja de la madre de la víctima.

En su historial figuran denuncias por detonaciones similares ocurridas en otro inmueble, además de causas por “tentativa de robo” en al menos dos episodios vinculados al robo de motocicletas.

Los investigadores buscan reconstruir la mecánica del hecho, determinar el calibre del arma utilizada, establecer el número de disparos y confirmar si hubo intención directa de herir a la niña.