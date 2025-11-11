Le enviaron una corona fúnebre con su nombre al jardín de su hija y la Justicia investiga a su expareja

Un caso de violencia de género se conoció en las últimas horas en la localidad de Cerrillos, en la provincia de Salta. Allí, una mujer identificada como Jéssica Juárez denunció que encontró una corona fúnebre con su nombre colgada en el alambrado del jardín de infantes al que asiste su hija.
El mensaje incluía la inscripción “Q.E.P.D.” (Que en paz
descanse), y fue interpretado como una amenaza de muerte. La propia víctima
compartió imágenes del macabro hallazgo en sus redes sociales y su testimonio
se viralizó de inmediato.
“Tengo miedo por mis hijos, no quiero que me pase nada”,
escribió Jéssica, angustiada. Según relató, su expareja, a quien denunció
varias veces por violencia de género, es el principal sospechoso de la
intimidación.
La Justicia intervino de urgencia y dispuso custodia policial
Después de que el caso saliera a la luz, la fiscal penal de
Cerrillos, Mónica Viazzi, intervino de oficio y abrió una investigación.
Desde el Ministerio Público Fiscal, confirmaron que Viazzi ordenó
medidas urgentes, entre ellas una consigna policial fija en la casa de la
víctima para protegerla tanto a ella como a sus hijos.
Además, la fiscalía solicitó pericias sobre la corona
fúnebre, el análisis de cámaras de seguridad cercanas al jardín y la toma de
testimonios para tratar de identificar a los responsables.
“El caso reviste gravedad por el contexto de violencia
previa y el mensaje simbólico del objeto utilizado”, señalaron fuentes cercanas
a la causa, en diálogo con Radio Salta.
Un historial de amenazas y medidas que no alcanzaron
El episodio se suma a una larga serie de denuncias por
hostigamiento y amenazas que Jéssica ya había presentado contra su expareja. En
esos antecedentes constan restricciones de acercamiento y medidas cautelares dictadas
por la Justicia, aunque la víctima asegura que no siempre se cumplieron.
Organizaciones de Cerrillos que asisten a mujeres en
situación de violencia repudiaron el hecho y acompañaron a la víctima. “No se
trata solo de una amenaza simbólica, sino de un acto concreto de
amedrentamiento que busca generar terror”, advirtieron desde un colectivo
local.
Refuerzan el protocolo de protección y no descartan ninguna hipótesis
Mientras avanza la investigación, la Justicia analiza
reforzar las medidas de protección bajo el Protocolo de Alto Riesgo. Esto
incluye acompañamiento psicológico, monitoreo policial y asistencia integral
para Jéssica y su familia.
Desde la fiscalía remarcaron que el caso está en plena etapa
de investigación y que no se descarta ninguna hipótesis.
Por ahora, la principal línea apunta a la expareja de la
mujer, quien ya fue notificado para declarar en los próximos días.
El barrio, conmocionado y en alerta
El hallazgo de la corona fúnebre con el nombre de una
persona viva estremeció a los vecinos del barrio Los Pinares.
Padres y docentes del jardín expresaron su preocupación y
reclamaron mayor seguridad en la zona. “Ver eso colgado en el alambrado del
jardín nos heló la sangre. Todos conocemos a Jéssica y sabemos por lo que viene
pasando”, contó una vecina.
