La estaban por cremar, golpeó desde el ataúd y descubrieron que estaba viva

Una mujer de 65 años considerada muerta despertó dentro del féretro minutos antes de ser cremada. Ocurrió en un templo budista de Tailandia y todos quedaron en shock.
Una situación impactante se vivió en el templo budista Wat
Rat Prakhong Tham, en Tailandia, donde una mujer de 65 años que había sido
declarada muerta despertó dentro del ataúd justo antes de ser cremada. El
episodio generó sorpresa, gritos y confusión entre quienes estaban allí.
La mujer llevaba dos años postrada en una cama y, según
relató su hermano, había dejado de respirar dos días antes. Sin certificado de
defunción y con la intención de donar sus órganos, el hombre había viajado 500
kilómetros, pero el centro médico rechazó el pedido justamente por la falta de
documentación. Por eso decidió acudir al templo, que realiza cremaciones
gratuitas.
“Milagro”
El féretro había sido trasladado en la parte trasera de una
camioneta y, mientras el personal del templo ultimaba detalles para la
cremación, escucharon sonidos inesperados. Pairat Soodthoop, responsable de
asuntos generales del lugar, contó que oyeron “un ligero golpe proveniente del
ataúd”.
Al destrabarlo, la mujer abrió los ojos y golpeó el lateral
del féretro, lo que provocó un sobresalto general. La escena fue tan inesperada
que algunos asistentes no podían creer lo que estaban viendo.
Una vez confirmado que seguía con vida, la mujer fue
trasladada a un hospital cercano. Allí los médicos determinaron que sufría
hipoglucemia severa, una condición que puede provocar pérdida del conocimiento
profunda y apariencia de muerte clínica. Aclararon además que no presentaba
insuficiencia cardíaca ni respiratoria, lo que permitió su reanimación
inmediata.
El templo se comprometió a hacerse cargo de los gastos
médicos de la paciente, que ya está bajo supervisión profesional.
