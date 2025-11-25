La estaban por cremar, golpeó desde el ataúd y descubrieron que estaba viva

Una mujer de 65 años considerada muerta despertó dentro del féretro minutos antes de ser cremada. Ocurrió en un templo budista de Tailandia y todos quedaron en shock.

Una situación impactante se vivió en el templo budista Wat Rat Prakhong Tham, en Tailandia, donde una mujer de 65 años que había sido declarada muerta despertó dentro del ataúd justo antes de ser cremada. El episodio generó sorpresa, gritos y confusión entre quienes estaban allí.

La mujer llevaba dos años postrada en una cama y, según relató su hermano, había dejado de respirar dos días antes. Sin certificado de defunción y con la intención de donar sus órganos, el hombre había viajado 500 kilómetros, pero el centro médico rechazó el pedido justamente por la falta de documentación. Por eso decidió acudir al templo, que realiza cremaciones gratuitas.

El féretro había sido trasladado en la parte trasera de una camioneta y, mientras el personal del templo ultimaba detalles para la cremación, escucharon sonidos inesperados. Pairat Soodthoop, responsable de asuntos generales del lugar, contó que oyeron “un ligero golpe proveniente del ataúd”.





Al destrabarlo, la mujer abrió los ojos y golpeó el lateral del féretro, lo que provocó un sobresalto general. La escena fue tan inesperada que algunos asistentes no podían creer lo que estaban viendo.

Una vez confirmado que seguía con vida, la mujer fue trasladada a un hospital cercano. Allí los médicos determinaron que sufría hipoglucemia severa, una condición que puede provocar pérdida del conocimiento profunda y apariencia de muerte clínica. Aclararon además que no presentaba insuficiencia cardíaca ni respiratoria, lo que permitió su reanimación inmediata.

El templo se comprometió a hacerse cargo de los gastos médicos de la paciente, que ya está bajo supervisión profesional.