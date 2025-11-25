Cierran por tres noches la Autopista Dellepiane para montar un puente

NACIONALES

La Autopista Dellepiane estará cerrada durante tres noches para montar un puente peatonal , en el marco de las obras de renovación integral, y las autoridades dieron a conocer cómo serán los desvíos de tránsito para evitar la zona. Este martes, miércoles y jueves, desde las 22.00 y durante 7 horas , Autopistas Urbanas (AUSA) cerrará la Autopista Dellepiane, entre Larrazábal y la Avenida General Paz, en ambos sentidos, para montar las vigas que formarán parte de la estructura del nuevo puente peatonal Piedra Buena. El tránsito que circule por la Autopista Riccheri, en sentido al Centro porteño, será desviado hacia Avenida General Paz, desde donde podrá tomar diversos caminos alternativos como empalmar con Autopista Perito Moreno o usar Avenida Directorio – Avenida San Juan, Avenida Roca o Avenida 27 de Febrero. En sentido contrario, hacia provincia, el tránsito deberá salir a Larrazábal y de ahí podrá seguir hasta la Avenida General Paz por colectora, o usar las avenidas Eva Perón o Alberdi. También podrán desviarse antes, a través de Autopista Perito Moreno, para conectar con Avenida General Paz– Autopista Riccheri. Además, por las obras en marcha, se está restringiendo la calzada de Autopista Dellepiane en ambos sentidos, entre Piedra Buena y Avenida Argentina - Larrazábal: están afectadas las banquinas y parte del carril derecho. Las obras de la Ciudad transformarán a la Autopista Dellepiane en la primera Autopista Parque de la Ciudad : contemplan la refuncionalización de sus ingresos y egresos, y en el centro de la autopista habrá un corredor exclusivo del Metrobus, que se extenderá desde Piedra Buena, hasta empalmar con el Metrobus de Autopista 25 de Mayo. Este corredor será doble mano, tendrá 6 paradores centrales y estará separado del tránsito general por defensas de hormigón, ya que el tránsito general no convivirá con los colectivos. "El proyecto contempla nuevas pasarelas elevadas que permitirán el acceso seguro a cada parador desde ambos extremos y, a su vez, vincularán los laterales del parque lineal, con señalización, nueva iluminación y estarán dotadas de rampas de acceso con pendientes suaves para asegurar una adecuada accesibilidad" , destacaron. Además, se están construyendo nuevos tramos de las colectoras Norte y Sur , entre Piedra Buena y Rucci, para darle continuidad a su trazado por debajo del ferrocarril Belgrano Sur y la calle Río Negro, ya que ambos puentes hoy interrumpen la circulación a 600 metros de General Paz. Sumaron que también se creará un parque lineal de 4 kilómetros, con canchas para practicar deportes, pista de atletismo, juegos, postas aeróbicas y un gran corredor verde que tendrá senderos para caminar o correr, y bicisendas.

