Juana Tinelli pidió un botón antipánico, denunció amenazas y cuestionó decisiones de su padre

En las últimas horas, Juana Tinelli, la hija menor del conductor Marcelo Tinelli, generó preocupación al publicar un extenso descargo en redes sociales luego de solicitar un botón antipánico ante la Justicia, en el marco de una situación que denunció como amenazante desde hace tiempo.
A través de Instagram, la modelo relató episodios que, según afirmó, la llevaron a un límite emocional. “Durante mucho tiempo elegí callar. Callar por miedo, por costumbre, por amor y fidelidad para proteger a quienes más amo. Pero hay momentos en los que el silencio deja de ser refugio y se convierte en una carga que duele más que cualquier palabra”, escribió en un texto dividido en dos imágenes.
Más adelante, detalló: “Hoy hablo desde ese lugar: desde la vulnerabilidad, desde el miedo, pero también desde la necesidad de vivir en paz. Hace poco viví una situación que me llevó a sentir un límite. Fui amenazada, y aunque no quiero detenerme en los detalles, eso fue suficiente para entender que no puedo seguir viviendo con miedo por decisiones que no tomé”. Y agregó: “Hablar, hoy, no es un impulso ni un acto de rebeldía: es una necesidad, y por sobre todo un derecho”.
En otro tramo, se refirió a su vínculo familiar con tono crítico. “Lo hice desde ese amor incondicional que uno tiene por su familia, desde la entrega y desde ese instinto de cuidar. Pero en ese intento, también me fui olvidando de mí, de mi salud emocional, y mis propios límites. Y hoy elijo recuperarlos”, sostuvo.
Acto seguido, cuestionó directamente a su padre: “No comparto ni avalo muchas de las decisiones que mi papá ha tomado en los últimos años. Creo que esas acciones lo han llevado a atravesar momentos difíciles que no me corresponden, pero sí me afectan profundamente. No puedo responsabilizarme por lo que hice, pero sí por lo que siento y por cómo eso me atraviesa, a tal punto de temer por mi vida, por mi libertad”.
También se refirió al peso público de su apellido. “Llevar este apellido es algo que siempre asumí con orgullo. Sé lo que representa, el peso que tiene, la historia, la exposición que conlleva y la felicidad que ha generado a muchos durante tantos años. Entiendo que, por eso, muchas veces se espera silencio. Pero justamente por respeto a ese nombre, y por respeto a mí misma, elijo hablar”, expresó.
Luego profundizó sobre su temor: “Hablo desde el amor y desde el miedo. Porque más allá de todo, él siempre será mi papá. Y lo amo, pero ser su hija no puede significar vivir con miedo, no lo merezco”.
Consciente del impacto, anticipó críticas: “Soy consciente de que mis palabras pueden generar reacciones, incluso dolor en las personas más cercanas a mí. No busco odio, ni comprensión total. Hablo porque necesito hacerlo, porque guardar silencio ya no es opción”.
Y recordó un consejo paterno: “Mi papá una vez me dijo que, si algo me da miedo, vaya hacia eso. Que detrás del miedo está la fuerza más grande, el aprendizaje y hasta cierto punto lo que uno realmente es. Y hoy se lo agradezco porque entiendo que tenía razón. Porque detrás de este miedo está mi verdad, mi voz y mi derecho a vivir”.
Según trascendió de fuentes judiciales, la joven habría solicitado el botón antipánico el pasado 30 de octubre ante el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, como medida preventiva.
La respuesta de Marcelo Tinelli
Horas más tarde, el conductor utilizó sus redes sociales para referirse al tema y respaldar públicamente a su hija. “Habrán podido ver que mi hija Juani tuvo una experiencia muy dolorosa para ella y para todos nosotros, con esta amenaza que recibimos”, escribió en una historia de Instagram.
Además, agregó: “Estamos muy tristes y preocupados por lo que pasó y estoy ocupándome para llegar hasta el fondo de la investigación y dar con los verdaderos responsables”.
Luego pidió reserva: “Como se darán cuenta en su posteo, además se trata de un tema familiar y muy íntimo, que prefiero no darle más trascendencia en los medios, sino resolver con amor y diálogo en el seno de nuestra familia. Les pido por favor que respeten mi reserva, ya que en este tema no voy a hacer declaraciones”, concluyó.
Finalmente, el conductor compartió una fotografía junto a su hija acompañada por el mensaje: “Te amo siempre, mi Pebe. Con toda mi alma”.
