Macri apuntó contra Milei por la salida de Francos y el ascenso de Adorni: “El jefe de Gabinete debe tener capacidad de coordinación”

NACIONALES





El expresidente Mauricio Macri cuestionó públicamente la decisión del gobierno de Javier Milei de reemplazar a Guillermo Francos y designar al vocero presidencial Manuel Adorni como nuevo jefe de Gabinete, en medio de tensiones internas dentro del oficialismo.





Durante un encuentro informal con dirigentes, Macri sostuvo que el cargo “exige experiencia y capacidad de negociación con gobernadores y bloques legislativos”, al señalar que Adorni “no reúne el perfil técnico que el momento requiere”.





La salida de Francos, considerado uno de los últimos articuladores políticos del gabinete, profundizó las dudas sobre la estrategia parlamentaria del Gobierno, que aún no logra consolidar mayorías para avanzar con reformas clave.





Dirigentes cercanos al PRO interpretaron el movimiento como “una señal de encierro” dentro del círculo más cercano al Presidente, mientras que en sectores liberales aseguran que Adorni aporta “orden comunicacional” y “lealtad absoluta”.





En paralelo, Macri deslizó que “la Argentina enfrenta una oportunidad histórica”, en referencia a la necesidad de acuerdos legislativos ampliados para sostener la agenda económica. Su frase fue leída como un llamado a Milei para evitar confrontaciones innecesarias.





Desde Casa Rosada evitaron responder de manera directa a las críticas, aunque destacaron “la confianza total del Presidente” en Adorni y afirmaron que su designación “profundiza una nueva etapa de gestión”.





El movimiento reconfigura el mapa interno del gobierno libertario y vuelve a tensar la relación con el PRO, en un contexto donde se discute la continuidad del pacto político entre ambas fuerzas.