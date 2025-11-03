Javier Milei reúne este lunes a su nuevo Gabinete

El presidente Javier Milei reunirá este lunes por primera
vez a su nuevo Gabinete en Casa Rosada e iniciará la segunda etapa de su
gestión.
Así lo confirmaron fuentes de Casa Rosada, y detallaron que
el encuentro será a las 9.30.
Será la reunión inaugural de los flamantes integrantes del
equipo: Manuel Adorni como jefe de Gabinete y Diego Santilli como ministro del
Interior, en reemplazo de Guillermo Francos y Lisandro Catalán, respectivamente.
Está previsto que también asista el resto de los
funcionarios, incluido el canciller Pablo Quirno, para quien también será su
primera reunión de Gabinete.
La decisión de anunciar a Santilli la tomó Milei este
domingo en la Quinta de Olivos, con la idea de arrancar la semana con los
principales casilleros del equipo completo, tras la salida de Catalán.
Con este nombramiento, se confirma que el asesor Santiago
Caputo seguirá con ese rol dentro de Casa Rosada, sin firma de ministro, pero
con influencia en distintas reparticiones gubernamentales.
En las últimas horas se había especulado con que el
integrante del "triángulo de hierro" podría asumir un rol más formal
dentro de la estructura libertaria, pero por el momento mantendrá su estatus.
El Gabinete de Milei tendrá que volver a modificarse en
breve, ya que tanto la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, como el
ministro de Defensa, Luis Petri, saldrán del equipo para asumir sus bancas en
el Congreso.
En el caso de Santilli y Adorni, electos diputado nacional y
porteño, se descuenta que no jurarán por sus cargos para dedicarse a la
gestión.
