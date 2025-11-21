Iban a pasar el finde largo en la playa, los chocó una camioneta, se incendió el auto y murieron dos mujeres y dos niños

NACIONALES













En el comienzo del fin de semana XXL, cuatro personas murieron en un brutal choque sobre la Ruta 22 en Río Negro, cuando una camioneta fue impactada de atrás y se prendió fuego durante la mañana del viernes.

El choque ocurrió en el kilómetro 1203 de la mencionada ruta, que une las localidades de Fernández Oro y Allen. El siniestro ocurrió minutos después de las 7 de la mañana.

Según los primeros datos policiales citados por medios locales, el accidente ocurrió cuando una pick-up Volkswagen Amarok, conducida por un joven oriundo de Allen, impactó desde atrás a una Ford EcoSport en la que viajaba una familia de Catriel. Tras la colisión, la EcoSport se incendió.

De acuerdo a las versiones citadas por La Mañana Neuquén, la Eco Sport se encontraba detenida sobre un margen de la Ruta Nacional 22 por un bulto que se le cayó. El conductor se detuvo, bajó a acomodar y la Eco Sport fue impactada por la camioneta que los arrastró varios metros.

En el interior del coche viajaban cuatro personas. Liliana Cocuzza (65), su hija Carina Gutiérrez, y los nietos de Cocuzza. El hombre que había bajado segundos antes fue trasladado de urgencia al hospital de Allen. Sería la pareja de la mujer de 65. Según trascendió, se trataba de una pareja que viajaba con sus nietos para llevarlos a conocer la playa de Las Grutas.

El comisario Díaz, del Cuerpo de Seguridad Vial de Allen, informó que al llegar al lugar encontraron el vehículo menor “incinerado. “Al llegar se constata un hecho de tránsito donde se ven dos vehículos involucrados. En primera instancia tenemos un vehículo incinerado al momento del arribo, se encuentra declarado ya el fuego sobre una Ford EcoSport y un vehículo de mayor porte distante a unos 50 metros del posible punto de impacto”, relató al diario rionegrino.

Respecto del otro vehículo involucrado, precisó: “Tenemos un conductor, un masculino mayor de edad, oriundo de Allen, que se encontraba con varios golpes y lesiones visibles. Fue trasladado de inmediato al hospital de Allen”.

El conductor de la Amarok también resultó lesionado y permanece fuera de peligro. Según LM Neuquén, el conductor de la Amarok circulaba con 0,46 gramos de alcohol en sangre. Quedó inmediatamente detenido y a disposición de la Justicia. Interviene la fiscalía de turno de General Roca, con los fiscales Polantinos y Benatti

La ruta continúa interrumpida mientras trabaja personal de Criminalística para determinar la mecánica del siniestro. Las autoridades mantienen desvíos y recomiendan evitar el tramo entre Allen y Fernández Oro.

Cocuzza era una reconocida médica generalista de la localidad de Catriel. La municipalidad local la despidió a través de un comunicado en Instagram, en donde decretó tres días de duelo por su fallecimiento y no dudaron en señalarla como "una referente invaluable de la Salud Pública rionegrina".

"Su labor humanitaria, su defensa incansable de los derechos de los pacientes y su enorme vocación de servicio dejaron una huella imborrable en cada persona a la que acompañó con profesionalismo, amor y calidez humana", la despidió el mensaje oficial.

En Facebook, pacientes de la doctora le agradecían por su vocación. "Que dolor tan grande porque hoy pierdo una gran amiga, con quien compartimos muchas horas, trabajo, momentos lindos y la dicha de saber que sus hijos y nietos iban a estar mejor y progresar. Que injusta siento que es la vida a veces en circunstancias de dolor", escribió Daniela Salzotto, compañera de trabajo de Liliana.



