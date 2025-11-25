Hallaron sano y salvo al adolescente de 17 años que había desaparecido en Palermo

NACIONALES

El menor estaba extraviado desde el sábado en la Ciudad de Buenos Aires. Apareció en Plaza Constitución.

El adolescente de 17 años que se encontraba desaparecido desde el sábado en el barrio porteño de Recoleta fue encontrado sano y salvo , según informaron fuentes policiales. El damnificado había sido visto por última vez durante la noche del 22 de noviembre cuando se retiró de su domicilio ubicado en la calle Paraguay al 3300 para reunirse con un amigo, pero no regresó. Su madre radicó la denuncia por "averiguación de paradero" y la investigación quedó en manos de la a Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional número 44, cuyo fiscal pidió ayuda a la Policía de la Ciudad para la búsqueda. En este contexto, los efectivos activaron el protocolo especial a raíz de que el joven presentaba dos antecedentes de extravío y afrontaba un tratamiento en el Hospital Ricardo Gutiérrez. Las autoridades solicitaron información a Mercado Pago, CNRT, SUBE, nosocomios y Migraciones, al tiempo que se analizaron las imágenes registradas por las cámaras de seguridad pertenecientes al Centro de Monitoreo Urbano (CMU). Además, se llevaron a cabo recorridas en el partido bonaerense de Avellaneda y el centro de salud donde realizaba el tratamiento por depresión. La progenitora alertó que su hijo, identificado como "B" , apareció en Plaza Constitución , sin haber sido víctima de ningún delito y fue derivado al Gutiérrez para recibir asistencia. NA

