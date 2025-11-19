El duro testimonio de la amiga del joven asesinado por ladrones en la colectora de la autopista Riccheri

NACIONALES

El asesinato de Nazareno Isern, un joven de 21 años, conmociona a Esteban Echeverría. El lunes por la tarde, dos delincuentes lo interceptaron en la colectora de la autopista Riccheri, a la altura del kilómetro 8, y le dispararon en la cabeza cuando intentaron robarle su bicicleta.

Nazareno volvía de un paseo con una amiga, quien presenció la secuencia y fue la primera en intentar salvarle la vida. Su relato, cargado de dolor, reconstruye los 30 segundos que cambiaron todo.



Le quitaron la vida en segundos





La joven, también de 21 años, contó que la agresión ocurrió de manera repentina: “Nazareno no dijo nada. Habrá sido en 30 segundos en los que forcejearon; Naza no quería soltar la bicicleta, lo tiraron al piso y le pegaron un tiro en la cabeza”, relató a TN.

El ataque ocurrió en una zona de pastizales, cercana a un arroyo, donde no suele haber demasiado movimiento, según su relato.

La chica fue la primera en agacharse al lado de su amigo herido y hacer todo lo posible por reanimarlo. “Traté de hacerle RCP, no había nada que hacer. Empezó a salirle sangre por todos lados. Llamé al 911, llamé a su mamá y pensé: ‘¿Cómo le digo?’”, expresó, aún conmocionada.

Al ver que Nazareno no reaccionaba, desesperada, corrió hacia la autopista para pedir ayuda:

“Fui en dirección a la autopista, empecé a pedir ayuda. Por suerte una pareja se ofreció a ayudarme; empezaron a llamar a la ambulancia, al SAME, y me estuvo conteniendo esa chica”, recordó.

Cuando la ambulancia llegó, Nazareno ya no tenía pulso. La Policía Científica constató que había muerto casi en el acto.

“Cuando llegó la ambulancia ya era tarde. La Policía me dijo que ya no podían tocarlo. Le sacaron la vida al instante”, lamentó.

“Era la persona más buena que podías conocer”





Entre lágrimas, la joven describió a su amigo como alguien querido por todos:

“Era la persona más buena que podías conocer. En el barrio todo el mundo lo quería. La persona que lo conocía se encariñaba muy rápido. Era una muy buena persona, siempre iba a estar para lo que necesites. La persona más segundera era él. Le sacaron la vida como si nada”.

Contó que tenían un grupo de amigos que se había distanciado y que Nazareno siempre buscaba reunir:

“Teníamos nuestro grupo que estaba un poco separado y él quería vernos juntos. Nos pudimos juntar ayer; espero que lo haya podido ver”, dijo con la voz quebrada.

La bicicleta, los planes y un futuro interrumpido





Nazareno era fanático del ciclismo y había armado su propia bicicleta porque se le había roto una nueva que tenía, según contó su amiga.

“Ya era rutina una vez por semana o dos salir a andar en bicicleta. Íbamos hasta el Obelisco, ida y vuelta. Nuestro plan era hacer la peregrinación a Luján en bici. Vamos a hacerlo con mis compañeros, por él”, contó.

Desde la comisaría la llamaron varias veces para ampliar su declaración. Asegura que va a colaborar en todo lo que sea necesario: “Me llamaron bastante seguido de la comisaría para declarar y todo lo voy a hacer por él. Voy a sacar fuerzas de donde sea para hacer justicia”, sostuvo.

La investigación





El fiscal Fernando Semisa está a cargo del caso, caratulado como homicidio en ocasión de robo. Los investigadores analizan cámaras de seguridad y buscan identificar a los dos delincuentes que escaparon entre las calles linderas a la autopista.