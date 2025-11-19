Choque en la Ruta 11: dos autos colisionaron cerca de Villa Gesell, pero no hubo heridos graves

ZONALES





Un accidente vial ocurrió este miércoles al mediodía sobre la Ruta 11, en el partido de Villa Gesell, cuando dos automóviles colisionaron en los carriles con dirección hacia Mar del Plata.





Según el relato policial, el siniestro se produjo alrededor del kilómetro 412, poco después de las 12, tras recibir un llamado al 911 que alertó del choque.





Los autos involucrados son un Renault Scenic gris, conducido por un hombre de 51 años, y un Fiat Punto, cuyo chofer también tiene 51 años, ambos residentes de Villa Gesell. En el Scenic viajaban, además, dos mujeres, una de 48 años y una menor de 11, quienes fueron trasladadas al hospital municipal de Gesell.





A pesar de la violencia del impacto, la empresa concesionaria de la ruta (AUBASA) y la policía confirmaron que el hecho solo dejó daños materiales y no se reportaron lesiones de gravedad.





El accidente provocó una reducción parcial del tránsito en ambas manos sobre la ruta mientras se trabajaba en la escena.