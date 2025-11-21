Balearon a una nena de 7 años en el patio de su casa y está muy grave

NACIONALES









Una nena de 7 años recibió un disparo en la cabeza luego de que un grupo de delincuentes llegó y abrió fuego frente a la vivienda donde ella estaba jugando.

El hecho ocurrió este jueves alrededor de las 16:30 en el barrio San Cayetano, en la calle Ricardo Rojas Primera, en San Miguel de Tucumán.

Según la reconstrucción del hecho, la nena estaba jugando con su bicicleta junto a otros chicos cuando cuatro delincuentes llegaron a la casa y uno de ellos empezó a disparar.

La víctima, que recibió un disparo en la frente, fue trasladada por sus familiares a la policlínica de San Cayetano y luego fue derivada al Hospital de Niños, donde permanece internada con asistencia mecánica y tiene un pronóstico reservado.

Por el crimen, hay dos sospechosos detenidos, un joven de 19 años y otro de 16. Sin embargo, la tía de la pequeña denunció que quien le disparó “no está preso”. “¿Dónde está la Justicia? Que lo detengan, que paguen lo que le han hecho a mi sobrina", reclamó la mujer.