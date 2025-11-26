Arrestaron a un sospechoso por el crimen de la psiquiatra en City Bell

NACIONALES

Es el jardinero de la propiedad, donde fue hallada muerta la mujer, diez días atrás.

Un hombre, quien se desempeñaba como jardinero, fue arrestado este martes por su presunta vinculación con el asesinato de la psiquiatra Virginia Franco, diez días atrás, en su casa de la localidad de City Bell, en las inmediaciones de esta capital. En el marco de un operativo que llevó a cabo la DDI de La Plata, solicitado por el fiscal Á lvaro Garganta, el sujeto fue arrestado en un asentamiento de Quilmes cuando intentaba escapar hacia Tucumán; de hecho, tenía pasajes en su poder para viajar esa provincia. Se trata de Javir Echeverguren, de 38 años, quien cumplía tareas como jardinero en la propiedad de la víctima, asesinada de varias puñaladas, la más letal en el cuello, aunque también presentaba cortes en los párpados, el mentón y las manos, de acuerdo con el informe de la autopsia. Según las primeras estimaciones de los investigadores, la mujer - de 65 años- habría descubierto que el joven le había robado algunas pertenencias y ese fue el móvil que derivó en el crimen de la psiquiatra, una reconocida profesional en la zona de La Plata y sus alrededores. Además, los movimientos de Echeverguren quedaron registrados en las cámaras de seguridad del barrio , cargando una mochila y al mando de una bicicleta, que también habría robado de la vivienda de la mujer, ubicada en la calle Cantilo, entre 15A y 17. El joven llevaba poco tiempo trabajando allí, luego de haber recibido la cartera de clientes de otro jardinero, quien se había retirado recientemente. Al comienzo de la investigación había sido demorado otro hombre, Pablo B, quien se identificó como amigo de la occisa; halló el cuerpo el 15 de noviembre y luego dio aviso a la policía. Finalmente, y tras haber declarado ante las autoridades, fue liberado. NA

