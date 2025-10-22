Un veterano de Malvinas fue estafado por la hija de su pareja: Hizo compras millonarias con su tarjeta

Una mujer de 36 años fue acusada de estafar a un ex combatiente de la guerra de Malvinas, a quien habría despojado de su tarjeta de débito para hacer compras millonarias.

La presunta estafadora fue detenida durante un allanamiento en Puerto Madryn, en un operativo llevado a cabo en el interior de una vivienda ubicada sobre la calle Estivariz al 1900.

La sospechosa, identificada como Patricia Guadalupe Vega habría tenido acceso a las claves de la cuenta cuando su madre mantenía una relación con la víctima.

La información fue confirmada por el Ministerio Público Fiscal, que precisó que según la investigación, la imputada, a través de su teléfono celular habría efectuado pagos en distintas reconocidas plataformas.

Las operaciones se extendieron durante varios meses y provocaron un perjuicio económico estimado en más de cuatro millones de pesos para el damnificado

Al notar esto, el veterano de 62 años recurrió inmediatamente a la Justicia, para dar intervención a las autoridades en el caso.

Según la denuncia, el damnificado detectó los consumos no autorizados al revisar los movimientos de su tarjeta del Banco Nación y realizó la denuncia.