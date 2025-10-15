TORNEOS BONAERENSES: Madariaga sumó otro oro, su primera plata y un bronce en lo que va de este martes

MADARIAGA

Aun con la jornada sin terminar la delegación de Madariaga sigue cosechando medallas en las finales de los Torneos Bonaerenses en Mar del Plata. En este caso Cielo Reyes subió al escalón más alto del podio de Taekwondo sub 13 siendo esta la primera medalla en el segmento deportivo en una competencia que se desarrolló en el Club River Plate de Mar del Plata.

En Natación PCD Carlos Tellechea fue medalla de plata en Libre Espalda 50 y Franco Luján fue bronce en Libres 50 S7.

Todas estas medallas se suman a las ya conseguidas por danzas folklóricas ayer:

Paola Beatriz Rosas y Valerio Tochi fueron medalla de oro en Danzas Folclóricas PCD, en Malambo Sub 15 Genaro Tisera Gómez se alzó con el bronce en el una final disputada en el Teatro Auditorium.

Más temprano la delegación local habían obtenido el primer oro de la mano de Danza Folclórica, ambos sexos, categoría sub 15 con Juan Ignacio Rost y Sabina Ferrara Caro.

De esta manera en el medallero Madariaga tiene 4 oros, 1 plata y dos bronces.