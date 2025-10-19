Mundial Sub 20: una Argentina invicta busca coronar su paso arrollador ante Marruecos y conquistar su séptimo título juvenil

NACIONALES





Una cita con la historia. Eso es lo que tendrá esta noche la Selección Argentina Sub 20 que dirige Diego Placente, cuando desde las 20 horas se enfrente a Marruecos en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago de Chile por la gran final del Mundial Sub 20.





El combinado nacional llega como favorito no solo por su jerarquía histórica, sino también por su presente arrollador: ganó todos los partidos, convirtió 15 goles y apenas recibió 2. “Confío mucho en los jugadores, porque son ellos los que resuelven en la cancha. Si llegamos hasta acá, es por ellos”, destacó Placente en la previa.





El encuentro será especial para el DT, que busca transformarse en el primer argentino campeón mundial Sub 20 como jugador y como entrenador. Placente fue titular en los siete partidos de Malasia 1997, y ahora quiere repetir la gloria desde el banco.





“Vestir la camiseta de la Selección siempre te hace creer. Disfruté en su momento como jugador y ahora, desde este lado, siento satisfacción al ver que los chicos se divierten y se sienten bien”, expresó el técnico. “Buscamos transmitir lo que sentíamos cuando éramos chicos. Ser campeón es uno de los recuerdos más lindos de mi carrera”.





Argentina es el máximo ganador histórico de los Mundiales Sub 20, con seis títulos: Japón 1979, Qatar 1995, Malasia 1997, Argentina 2001, Países Bajos 2005 y Canadá 2007.





El equipo llega a la final con puntaje ideal tras vencer a Cuba (3-1), Australia (4-1), Italia (1-0), Nigeria (4-0) en octavos, México (2-0) en cuartos y Colombia (1-0) en semifinales. Si consigue el triunfo en los 90 minutos, se convertirá en la cuarta selección en lograr un “Mundial perfecto” (ganar todos los partidos), algo que solo alcanzaron Argentina en 1979 y 2001, y Brasil en 1985.





“Estamos cumpliendo el sueño de todo chico. Hay ansiedad, pero el cuerpo técnico nos transmite tranquilidad. Faltan 90 minutos y estamos muy unidos. Jugar una final del mundo con tus amigos es un privilegio”, aseguró el capitán argentino Julio Soler.





El rival será Marruecos, una selección debutante en una final Sub 20 y la 21ª distinta en llegar a esta instancia. Los “Leones del Atlas” demostraron carácter y ambición: vencieron a España (2-0) y Brasil (2-1) en la fase de grupos, superaron a Corea (2-1) en octavos, a Estados Unidos (3-1) en cuartos y eliminaron a Francia por penales (5-4) tras empatar 1-1 en semifinales.





“Marruecos es un gran equipo. Tiene jugadores técnicos, físicos y muy pasionales. Va a ser un partido difícil”, reconoció Placente.





Su par marroquí, Mohamed Ouahbi, también avisó: “Podemos ganarle a cualquiera. En estos partidos la táctica es clave, pero los jugadores deben tomar las decisiones correctas”.





Placente planea un cambio respecto al equipo que venció a Colombia: ingresará Maher Carrizo por Ian Subiabre. En el banco quedará Mateo Silvetti, quien podría alcanzar una marca histórica si entra y convierte: solo Ramón Díaz, Diego Maradona (1979) y Lionel Messi (2005) anotaron en todos los partidos de la fase eliminatoria y también en la final.





Argentina busca esta noche su séptimo título mundial Sub 20 y confirmar, una vez más, que el semillero nacional sigue marcando el camino en el fútbol juvenil del mundo.