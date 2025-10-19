Madariaga cerró una de sus mejores participaciones en los Juegos Bonaerenses y superó a todos los distritos vecinos

MADARIAGA

El sábado regresó a la ciudad la delegación local que representó a Madariaga en los Juegos Bonaerenses 2025, desarrollados en Mar del Plata durante la última semana. En total, fueron diez las medallas obtenidas, pero lo más destacado fue la cantidad de preseas doradas, lo que permitió a la ciudad escalar posiciones en el medallero general y finalizar en el puesto 40 entre los 135 municipios participantes.





Este resultado marca una de las mejores actuaciones históricas de Madariaga en la competencia provincial, que este año celebró su 34ª edición con más de 30.000 finalistas de toda la provincia.





Superioridad regional y crecimiento sostenido





El desempeño madariaguense no solo fue sobresaliente a nivel provincial, sino que también superó a los distritos vecinos en cantidad de medallas y ubicación general.

La Costa ocupó el puesto 46 del medallero con 5 medallas de oro, 5 de plata y 4 de bronce.

Villa Gesell finalizó en el lugar 68, con 3 oros, 6 platas y 7 bronces.

Pinamar quedó en el puesto 96, con 2 preseas de cada color.

General Lavalle, por su parte, cerró en el lugar 119 con una medalla de cada color.





El salto de Madariaga en el medallero refleja no solo el talento de sus deportistas, sino también el trabajo sostenido en diversas disciplinas, especialmente en aquellas que históricamente han sido una fortaleza local, como las danzas folclóricas, y el creciente protagonismo de las categorías PCD (Personas con Discapacidad), que sumaron casi la mitad de las medallas obtenidas.





Medallero final de Madariaga





🥇 Seis medallas de oro

Cielo Reyes (Taekwondo Sub 13)

Carlos Tellechea (Natación PCD Motor +17)

Paola Beatriz Rosas y Valerio Tochi (Danzas Folclóricas PCD)

Sabina Ferrara Caro y Juan Ignacio Rost (Danza Folclórica Sub 15)

Tomás Olivari (Tenis de Mesa PCD)

Darío Soraire (Damas adultos mayores)





🥈 Una medalla de plata

Juan Antonio Carrasco (Cuento Sub 15)





🥉 Tres medallas de bronce