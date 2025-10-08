Miércoles con clases complicadas y el anticipo de un paro para la semana que viene en Provincia de Buenos Aires

NACIONALES





El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) anunció que hoy realizará una jornada de protesta que podría afectar el dictado de clases en algunas escuelas y el próximo martes 14 de octubre participará de una marcha federal educativa y del paro nacional docente para realizar distintos reclamos al gobierno nacional.

Según explicaron ayer desde el gremio Suteba Provincia, se dará “continuidad al plan de lucha que viene llevando adelante Ctera para enfrentar el brutal ataque del Gobierno Nacional contra la Educación Pública”.

Para hoy está prevista una Jornada de Protesta a realizarse desde la mañana en plazas públicas de los diferentes distritos de la provincia de Buenos Aires. Quienes participen de la misma podrían afectar al dictado de clases en distintos establecimientos educativos. Cabe indicar que el sector Suteba Multicolor -opositor a la conducción del gremio Provincial- llamó a un paro para esta jornada.

En tanto, se realizará una Marcha Federal Educativa con paro de 24 horas el martes 14 de octubre en todo el país.

María Laura Torre, Secretaria General Adjunta de Suteba, hizo un repaso de las demandas: restitución del Fonid; defensa de los fondos nacionales para el IPS; convocatoria urgente a la Paritaria Nacional Docente; rechazo al Presupuesto 2026; nueva Ley de Financiamiento; financiamiento de la Ley de Educación Técnico Profesional.