MAR DEL PLATA: Buscó por Facebook un abogado para tramitar su divorció, pagó más de 2 millones y el estudio no existe

La denuncia que un hombre hizo por la estafa que sufrió al
contratar vía Facebook un estudio jurídico para tramitar su divorcio derivó en
un allanamiento en una casa del barrio Don Emilio de Mar del Plata donde
identificaron a cuatro personas y secuestraron 300 celulares, 50 computadoras,
20 tablets y más de 200 placas de telefonía.
Un hombre de 42 años denunció en la fiscalía de Delitos
Económicos que el 29 de agosto pasado contactó a un estudio jurídico a través
de red social Facebook para realizar trámites de divorcio y que le dieron un
presupuesto de 1.900.000 pesos.
Tras dos depósitos iniciales, este mes hizo otras siete
transferencias por 520 mil pesos, pero ante un pedido de dinero que le hicieron
el domingo pasado comenzó a sospechar y pidió la dirección del estudio. Al
acercarse al lugar en la zona de la vieja terminal descubrió que el lugar no
existe y al tratar de contactarse nuevamente con el supuesto abogado, fue
bloqueado.
Tras el pedido que hizo el fiscal Luis Ferreyra, la Justicia
de Garantías avaló un allanamiento en una vivienda del barrio Don Emilio donde
identificaron a una mujer de 32 años y tres hombres de 29, 35 y 46 años que
fueron notificados de la formación de causa por estafa.
En la vivienda hallaron 20 tablets, 50 computadoras, 300
celulares de distintas marcas y modelos, más de 200 placas de telefonía,
netbooks y notebooks y equipo de desbloqueo de telefonía celular empleados para
estafas virtuales y defraudación informática.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
