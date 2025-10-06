MADARIAGA: Se conocieron los ganadores del sorteo del 8vo. Motoasado

Esta mañana se realizó en el SUM de la Municipalidad de General Madariaga el sorteo de la 8va. Edición del Motoasado que el domingo debió suspenderse por razones climáticas.

Con una gran urna, que contenía todo los números, se retiraron los talones que contenían los nombres, números y localidad de los beneficiados.

Estos son los ganadores de los premios del la 8va edición del Motoasado

1) premio Honda Tornado 300

Luciana Maldonado de Pinamar. NRO 1385

2) premio Honda Twister 125

Lionel Martín Ferra de Pinamar. NRO 2943

3) Honda Navi

Jose Alvarado de Mar de Ajó. Nro 3439

4) premio un casco

Mónica Almada de Lezama. NRO 0206

Se aclaró que cada uno de los ganadores deberán hacerse cargo de los trámites de registro y papeles de las motos en una concesionaria de Villa Gesell