MADARIAGA: Se conocieron los ganadores del sorteo del 8vo. Motoasado

Esta mañana se realizó en el SUM de la Municipalidad de
General Madariaga el sorteo de la 8va. Edición del Motoasado que el domingo
debió suspenderse por razones climáticas.
Con una gran urna, que contenía todo los números, se
retiraron los talones que contenían los nombres, números y localidad de los
beneficiados.
Estos son los ganadores de los premios del la 8va edición
del Motoasado
1) premio Honda Tornado 300
Luciana Maldonado de Pinamar. NRO 1385
2) premio Honda Twister 125
Lionel Martín Ferra de Pinamar. NRO 2943
3) Honda Navi
Jose Alvarado de Mar de Ajó. Nro 3439
4) premio un casco
Mónica Almada de Lezama. NRO 0206
Se aclaró que cada uno de los ganadores deberán hacerse
cargo de los trámites de registro y papeles de las motos en una concesionaria
de Villa Gesell
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
Redes