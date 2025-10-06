Javier Milei y Diego Santilli en Mar del Plata: primer acto de campaña bonaerense tras la renuncia de José Luis Espert

Diego Santilli tendrá este martes en Mar del Plata su primer
acto de campaña bonaerense junto a Javier Milei tras la renuncia de José Luis
Espert como candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza. El legislador
del PRO acompañará al Presidente y a Guillermo Francos a la inauguración de la
fábrica de la empresa de capitales estadounidenses Lamb Weston en la ciudad
balnearia del municipio a cargo de Guillermo Montenegro, otro aliado macrista
de la Casa Rosada que encabezó la boleta en la quinta sección electoral en los
comicios desdoblados del 7 de septiembre.
Si bien la ultima palabra la tendrá el juez con competencia
electoral Alejo Ramos Padilla, este domingo por la noche Milei se refirió a
Santilli como el nuevo primer candidato a diputado nacional. El jefe de Estado
se mostrará en horas del mediodía junto al "Colo" en la localidad de
General Savio donde la empresa Lamb Weston, una gigante a nivel mundial en el
mercado de papas fritas congeladas, abrirá una nueva planta con una inversión
de U$S 300 millones. Más tarde, Milei realizará una actividad de campaña
también junto a Santilli ya en la ciudad de Mar del Plata donde encabezará una
caminata por la calle Güemes.
Diego Santilli, al frente
La Libertad Avanza aspira a resetear la campaña en la
provincia de Buenos Aires dandole a Santilli la centralidad política para
intentar achicar la diferencia de casi 14 puntos que el peronismo obtuvo en los
comicios desdoblados de septiembre. Mientras el presunto narco escándalo que
vinculaba a Espert con el empresario detenido y acusado de narcotráfico, Fred
Machado, escalaba de cara a las elecciones legislativas del domingo 26 de
octubre, en Casa Rosada manejaban encuestas que hundían a la marca libertaria
entre 18 y 20 puntos por debajo de Fuerza Patria.
Ese virtual "Cromañón" electoral es el que motivó
el volantazo político del domingo por la noche que se tradujo en la renuncia de
Espert a la candidatura para ser reemplazado por Santilli en medio de un
marcado asialmieto de Milei dentro del gabinete ante el reclamo de Karina
Milei, Santiago Caputo, Guillermo Francos y hasta Mauricio Macri parta bajar al
"Profe" de la boleta libertaria en la provincia de Buenos Aires. El
expediente de Espert no sólo dejó en estado de virtual parálisis la campaña
bonaerense en el principal distrito electoral del país sino que además había
viciado el tratamiento del Presupuesto 2026 en la comisión presidida por el
ahora renunciado candidato y hasta había metido ruido en las negociaciones de
Luis "Toto" Caputo con Washington para cerrar un paquete de salvaje
financiero a través de un swap con el Departamento del Tesoro.
