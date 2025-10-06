Javier Milei y Diego Santilli en Mar del Plata: primer acto de campaña bonaerense tras la renuncia de José Luis Espert

NACIONALES





Diego Santilli tendrá este martes en Mar del Plata su primer acto de campaña bonaerense junto a Javier Milei tras la renuncia de José Luis Espert como candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza. El legislador del PRO acompañará al Presidente y a Guillermo Francos a la inauguración de la fábrica de la empresa de capitales estadounidenses Lamb Weston en la ciudad balnearia del municipio a cargo de Guillermo Montenegro, otro aliado macrista de la Casa Rosada que encabezó la boleta en la quinta sección electoral en los comicios desdoblados del 7 de septiembre.

Si bien la ultima palabra la tendrá el juez con competencia electoral Alejo Ramos Padilla, este domingo por la noche Milei se refirió a Santilli como el nuevo primer candidato a diputado nacional. El jefe de Estado se mostrará en horas del mediodía junto al "Colo" en la localidad de General Savio donde la empresa Lamb Weston, una gigante a nivel mundial en el mercado de papas fritas congeladas, abrirá una nueva planta con una inversión de U$S 300 millones. Más tarde, Milei realizará una actividad de campaña también junto a Santilli ya en la ciudad de Mar del Plata donde encabezará una caminata por la calle Güemes.

La Libertad Avanza aspira a resetear la campaña en la provincia de Buenos Aires dandole a Santilli la centralidad política para intentar achicar la diferencia de casi 14 puntos que el peronismo obtuvo en los comicios desdoblados de septiembre. Mientras el presunto narco escándalo que vinculaba a Espert con el empresario detenido y acusado de narcotráfico, Fred Machado, escalaba de cara a las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre, en Casa Rosada manejaban encuestas que hundían a la marca libertaria entre 18 y 20 puntos por debajo de Fuerza Patria.

Ese virtual "Cromañón" electoral es el que motivó el volantazo político del domingo por la noche que se tradujo en la renuncia de Espert a la candidatura para ser reemplazado por Santilli en medio de un marcado asialmieto de Milei dentro del gabinete ante el reclamo de Karina Milei, Santiago Caputo, Guillermo Francos y hasta Mauricio Macri parta bajar al "Profe" de la boleta libertaria en la provincia de Buenos Aires. El expediente de Espert no sólo dejó en estado de virtual parálisis la campaña bonaerense en el principal distrito electoral del país sino que además había viciado el tratamiento del Presupuesto 2026 en la comisión presidida por el ahora renunciado candidato y hasta había metido ruido en las negociaciones de Luis "Toto" Caputo con Washington para cerrar un paquete de salvaje financiero a través de un swap con el Departamento del Tesoro.