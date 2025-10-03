MADARIAGA: Robo en el restobar Krumm en donde forzaron un acceso y se llevaron herramientas eléctricas

Un comerciante de la ciudad denunció que delincuentes ingresaron durante la madrugada a su local gastronómico “Krumm”, ubicado en la intersección de calles Buenos Aires y 5, de donde sustrajeron varias herramientas eléctricas tras forzar una puerta de acceso al depósito.

El hecho se conoció a través de un llamado telefónico que recibió el propietario en horas de la madrugada, cuando un allegado le advirtió que un hombre había saltado el alambrado perimetral del local y que la alarma se había activado. Al llegar al lugar, el denunciante se encontró con personal policial ya presente en la vereda del comercio.

En la inspección realizada en conjunto, se constató que el tejido que da hacia calle 5 estaba vencido y un poste de madera presentaba signos de haber sido forzado, lo que habría sido utilizado como punto de ingreso. Ya dentro del patio, el propietario advirtió que una puerta de madera que conduce al depósito presentaba daños a la altura del picaporte, como si hubiera sido violentada a patadas, encontrándose abierta. Asimismo, una ventana de tres hojas ubicada a un costado tenía uno de sus vidrios rotos.

Al revisar el interior del depósito, el comerciante constató el faltante de un atornillador automático marca SKILL color negro y rojo y un taladro color azul, posiblemente marca Daewoo. Según precisó, los delincuentes no llegaron a ingresar al sector principal del restobar.

El propietario explicó que el sistema de alarma llegó a activarse.