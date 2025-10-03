MADARIAGA: Robo en el restobar Krumm en donde forzaron un acceso y se llevaron herramientas eléctricas

Un comerciante de la ciudad denunció que delincuentes ingresaron durante la madrugada a su local gastronómico “Krumm”, ubicado en la intersección de calles Buenos Aires y 5, de donde sustrajeron varias herramientas eléctricas tras forzar una puerta de acceso al depósito.
El hecho se conoció a través de un llamado telefónico que
recibió el propietario en horas de la madrugada, cuando un allegado le advirtió
que un hombre había saltado el alambrado perimetral del local y que la alarma
se había activado. Al llegar al lugar, el denunciante se encontró con personal
policial ya presente en la vereda del comercio.
En la inspección realizada en conjunto, se constató que el
tejido que da hacia calle 5 estaba vencido y un poste de madera presentaba
signos de haber sido forzado, lo que habría sido utilizado como punto de
ingreso. Ya dentro del patio, el propietario advirtió que una puerta de madera
que conduce al depósito presentaba daños a la altura del picaporte, como si hubiera
sido violentada a patadas, encontrándose abierta. Asimismo, una ventana de tres
hojas ubicada a un costado tenía uno de sus vidrios rotos.
Al revisar el interior del depósito, el comerciante constató
el faltante de un atornillador automático marca SKILL color negro y rojo y un
taladro color azul, posiblemente marca Daewoo. Según precisó, los delincuentes
no llegaron a ingresar al sector principal del restobar.
El propietario explicó que el sistema de alarma llegó a
activarse.
