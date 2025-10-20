MADARIAGA: Presentaron el Rally Pagos del Tuyú que se disputará en noviembre

MADARIAGA

El intendente, Carlos Esteban Santoro, junto a Oscar Milani de la Federación y Alejandro Flores, coordinador del Rally Mar y Sierras, brindaron una conferencia de prensa para confirmar que el próximo 7, 8 y 9 de noviembre se correrá en nuestra ciudad una doble fecha del campeonato Rally Pagos del Tuyú.

El encargado de abrir la conferencia fue el jefe comunal: “Pensando en la difícil situación económica que atraviesa no sólo el municipio sino el país, pero entendiendo también lo que nos señalan los comerciantes de la ciudad con respecto al movimiento que genera un evento de estas características, y en aras de potenciar y movilizar la economía de Madariaga, es que acompañamos la iniciativa de hacer esta fecha del Rally Mar y Sierras” explicó.

Luego continuó Flores quien "agradeció al intendente y a todos lo que hacen posible la oportunidad de darle continuidad al campeonato que por motivos de clima viene complicado, y es por eso que surgió la posibilidad de hacer una doble fecha con 200 km de carrera pura en un fin de semana”.

En este sentido, aclaró que “es algo que va a entusiasmar mucho a los pilotos y al público porque va a ser una carrera distinta con una fecha el sábado y otra el domingo (100 km cada una de ellas)” lo que representa un desafío importante.

Por otro lado, especificó que “los pilotos, equipos y comerciantes de Madariaga han juntado todo lo necesario para poder costear este evento que tanto beneficia a los madariaguenses” y añadió: “agradecemos nuevamente al municipio por siempre estar a disposición”.

En tanto, Milani agradeció a Santoro por el acompañamiento, a todos los corredores por el esfuerzo y a Alejandro Flores por el trabajo que realizan.

Antes de finalizar, el mandatario remarcó que desde el municipio se va a trabajar mucho en la difusión de la carrera e instó a todos los comerciantes a colaborar ya que el “el esfuerzo tiene que ser de todos porque el beneficio es para todos”.

“La sinergia entre lo público y lo privado permiten que Madariaga tenga la posibilidad de realizar este tipo de eventos” cerró.