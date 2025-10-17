Javier Milei dio detalles de la reforma laboral, habló de su vínculo con Macri y del cargo que puede ocupar Santiago Caputo

Tras su visita a Estados Unidos y su reunión con Donald Trump
en la Casa Blanca, el presidente Javier Milei se refirió a las elecciones de
medio término, consideró que el Congreso que viene “va a ser mucho mejor que el
de ahora” y calificó al kirchnerismo como “una minoría ruidosa”.
“Un buen número sería el tercio que me permita defender las
políticas del Gobierno”, planteó el mandatario en diálogo con Esteban Trebucq
por LN+. Además declaró: "El Congreso que viene va a ser mucho mejor que
el de ahora: hay un amplio consenso para avanzar en las reformas. Los
kirchneristas son la máquina de impedir. El kirchnerismo es una minoría ruidosa
y decreciente en el tiempo. Vienen de ganar la elección en circunstancias muy
especiales, vamos a ver en la nacional. Cuando nosotros en 2023 terminamos
ganando, en todas las elecciones distritales perdimos todas. Las distritales no
sirven para proyectar“.
Según planteó Milei, después de las elecciones, va a haber
una “forzosa” reorganización del gabinete. “Santiago Caputo absolutamente
podría tener un cargo. No se adelantan los nombres ni los cambios. La mejor
forma de arruinar a un funcionario es anticiparle que la va a dar un cargo. Lo
mata. Nosotros no nos movemos del contrato que tenemos con la gente”, señaló.
A su vez, el jefe de Estado se refirió a su vínculo con
Mauricio Macri y dijo que habló con el expresidente antes de viajar a Estados
Unidos pero que después no volvió a tener contacto porque la visita fue “muy
intensa”.
En tanto, desmintió que el respaldo económico de la gestión
de Trump traiga consecuencias negativas para la Argentina y aclaró que el
presidente republicano no pidió nada a cambio. “Esa es la visión marxista.
Cuando uno hace un intercambio voluntario, las dos partes ganan. Acá ganan los
argentinos y gana Estados Unidos. En EE.UU. me dieron un trato que se le da a
los amigos”, respondió.
“Nos alojamos en Blair House y yo dormí en el mismo
dormitorio en el que durmió Churchill y De Gaulle. Ahí se invita a los aliados
que, además son considerados amigos”, aseguró.
En otro momento, Milei habló sobre la reforma laboral que
anunció semanas atrás y en la que trabaja el Gobierno, y dio detalles. “Las
leyes son anacrónicas. Si la mitad de los trabajadores está en el sector
informal, algo anda mal“, expresó y remarcó: ”En el nuevo régimen se van a
sentar los trabajadores y las empresas. Si quieren seguir con el vigente lo
pueden hacer, pero también pueden ir hacia uno más flexible. Depende de lo que
negocien las partes. Es importante porque permite que gente que está en el
sector informal pueda pasar al formal".
“Cada uno negocia su contrato, entonces, quizás los que
están en el régimen que tiene ya 70 años y en el sector formal no quieren
cambiar, pero aquellos que están en el informal pueden hacerlo. Vamos a
terminar con la industria del juicio. Las empresas van a tener incentivo de
invertir”, continuó.
En esta línea, el Presidente analizó sus 20 años de gestión
y sostuvo que el Gobierno está “desactivando mecanismos”. Apuntó contra la
oposición y acusó: “Si estallaba la crisis que recibimos, la pobreza iba a 90%,
pero ahora estamos a niveles de pobreza de 2017. El problema no está terminado,
no somos Suiza y es horrible tener 30% de pobres, pero vamos en la dirección
correcta. Hay un esfuerzo muy grande que está haciendo la sociedad”.
“No podemos permitir de ninguna manera que nos sigan
mintiendo los políticos, no hay atajos. ¿Querés que lo resuelva como el
gobierno anterior? Que tenía una inflación que se podía haber ido al 20.000%.
Reventarle la cabeza a los argentinos con impuestos tampoco funciona",
aseveró y agregó: “De esto se sale creciendo. La fórmula que encontró el mundo
es el crecimiento económico. Para esto es importante la inversión -para que las
personas sean más productivas y la calidad de vida mejore- pero eso es solo una
parte. También necesitamos ahorro, que la joda keynesiana de estimular el
consumo lo destruyó”.
