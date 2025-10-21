Javier Milei cierra la campaña de LLA en Córdoba con una caminata en la zona céntrica

Este martes por la tarde el presidente Javier Milei cerrará
la campaña de La Libertad Avanza (LLA) en la ciudad de Córdoba. En un distrito
clave para el comicio legislativo -renueva nueve diputados y representa 8,6%
del padrón nacional-, estuvo ayer la ministra de Seguridad y candidata en CABA,
Patricia Bullrich, y mañana vendrá el de Economía, Luis Caputo. Una muestra
clara del interés libertario por esta jurisdicción donde la principal
competencia es con Provincias Unidas, con la lista que encabeza Juan
Schiaretti.
La presencia de Milei está prevista para alrededor de las
17:30 en Nueva Córdoba, en la zona del Buen Pastor, donde repetirá lo que viene
realizando en diferentes visitas: una caminata y algunas palabras con un
megáfono, para después subirse a una camioneta.
Lo acompañarán a Milei los candidatos Gonzalo Roca, Laura
Soldano, Marcos Patiño Brizuela, Laura Rodríguez Machado y Enrique Lluch.
Estará, por supuesto, el jefe de campaña, el diputado Gabriel Bornoroni, y se
espera que llegue con su hermana, Karina Milei.
El Presidente abrió en Córdoba su campaña electoral hace un
mes, cuando dio un discurso en la Bolsa de Comercio -donde mañana estará el
ministro Caputo- y después realizó un acto en el Parque Sarmiento.
A hoy los sondeos marcan que cuatro diputados serían para
LLA y cuatro para Provincias Unidas, la novena banca para Natalia de la Sota,
que armó su propio espacio, Defendamos Córdoba.
Ayer Bullrich estuvo en el Mercado Norte acompañada por los
candidatos; conversó con los puesteros y comerciantes -es un centro comercial
minorista-y después habló con periodistas sobre las políticas de seguridad
implementadas en todo el país.
Una de sus declaraciones apuntó a que “no hay que especular
con el dólar”. Enfatizó la importancia del respaldo del Tesoro de Estados
Unidos: “Lo tenemos los argentinos para defender que no haya especulaciones con
el dólar. Que no haya especulaciones, que la gente sepa que hay una
estabilidad, que el dólar tiene bandas y de esas bandas no se va a salir”. En
paralelo, ayer el dólar seguía subiendo.
La ministra, incluso, fue más allá al indicar que “Estados
Unidos y el presidente (Donald) Trump se está poniendo al frente de la defensa
de las democracias occidentales, como lo ha hecho buscando la vuelta de los
rehenes y la paz entre Israel y Hamas. La vuelta de los rehenes es un capítulo,
la paz es otro capítulo que hay que construir".
Por el lado de Provincias Unidas, el cierre será en la
ciudad de Córdoba el jueves. El del interior se realizó el sábado, cuando
Schiaretti insistió en que “no se puede gobernar bien si no se tiene
sensibilidad con la gente. Nosotros tenemos sensibilidad con la gente y no sensibilidad
con los números, como tiene Milei, que a lo único que le tiene sensibilidad es
a las planillas”.
