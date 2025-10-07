GENERAL LAVALLE: Este fin de semana se realizará la 9ª Fiesta de la Mujer Rural y se conocieron los artistas

La localidad de Pavón se prepara para vivir una nueva edición de la Fiesta de la Mujer Rural, que se llevará a cabo este fin de semana en el predio de la Delegación del Paraje Pavón. El evento contará con desfile, elección de soberanas, homenajes, destrezas criollas, patio de comidas y baile popular, con entrada libre y gratuita.
Actividades y destrezas tradicionales
Durante las dos jornadas, el público podrá disfrutar de destrezas gauchas como tusa de caballo, ensillado y esquila de oveja, además de demostraciones rurales como ordeñe y trabajos típicos del campo.
También habrá puestos de productores y gastronómicos, feria de artesanías, cantina, parrilla y juegos populares, en una propuesta pensada para toda la familia.
Despedida de las soberanas
La celebración incluirá la despedida de las representantes actuales:
Josefina Solange Rincón, Embajadora;
Evelin Ayelén Alberto, Miss Elegancia;
Nahiara González Plaza, Miss Simpatía.
Luego se realizará la elección de las nuevas soberanas que representarán a esta fiesta, creada para reconocer la labor y el esfuerzo de las mujeres rurales.
Cronograma de actividades
Sábado 11 de octubre
09:30 hs: Cabalgata.
11:30 hs: Carrera de sortija.
14:00 hs: Demostraciones de ordeñe, tusa y esquila.
Escenario principal – Sábado
Alberto Zúñiga
Cristian Figueroa
La 290
Miguel Ángel
Grupo La Corte
Sin Rumbo
Domingo 12 de octubre
12:00 hs: Gran desfile.
14:00 hs: Charla sobre aves.
Escenario principal – Domingo
Milagros Mola
Wanda Berdún
Mariana Santander
Una Más
El Gran Show de Los Charros
La Nueva Era
Además, se presentarán talleres municipales, y se llevará a cabo la elección de la nueva Embajadora de la Mujer Rural.
La conducción estará a cargo de Jorge Martín y María Eva Bastian, quienes acompañarán la fiesta durante ambas jornadas.
La 9ª Fiesta de la Mujer Rural promete ser un fin de semana de encuentro, tradición y reconocimiento, donde la comunidad de Pavón rendirá homenaje al espíritu trabajador de las mujeres del campo.
