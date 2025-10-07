GENERAL LAVALLE: Este fin de semana se realizará la 9ª Fiesta de la Mujer Rural y se conocieron los artistas

La localidad de Pavón se prepara para vivir una nueva edición de la Fiesta de la Mujer Rural, que se llevará a cabo este fin de semana en el predio de la Delegación del Paraje Pavón. El evento contará con desfile, elección de soberanas, homenajes, destrezas criollas, patio de comidas y baile popular, con entrada libre y gratuita.

Actividades y destrezas tradicionales

Durante las dos jornadas, el público podrá disfrutar de destrezas gauchas como tusa de caballo, ensillado y esquila de oveja, además de demostraciones rurales como ordeñe y trabajos típicos del campo.

También habrá puestos de productores y gastronómicos, feria de artesanías, cantina, parrilla y juegos populares, en una propuesta pensada para toda la familia.

Despedida de las soberanas

La celebración incluirá la despedida de las representantes actuales:

Josefina Solange Rincón, Embajadora;

Evelin Ayelén Alberto, Miss Elegancia;

Nahiara González Plaza, Miss Simpatía.

Luego se realizará la elección de las nuevas soberanas que representarán a esta fiesta, creada para reconocer la labor y el esfuerzo de las mujeres rurales.

Cronograma de actividades

Sábado 11 de octubre

09:30 hs: Cabalgata.

11:30 hs: Carrera de sortija.

14:00 hs: Demostraciones de ordeñe, tusa y esquila.

Escenario principal – Sábado

Alberto Zúñiga

Cristian Figueroa

La 290

Miguel Ángel

Grupo La Corte

Sin Rumbo

Domingo 12 de octubre

12:00 hs: Gran desfile.

14:00 hs: Charla sobre aves.

Escenario principal – Domingo

Milagros Mola

Wanda Berdún

Mariana Santander

Una Más

El Gran Show de Los Charros

La Nueva Era

Además, se presentarán talleres municipales, y se llevará a cabo la elección de la nueva Embajadora de la Mujer Rural.

La conducción estará a cargo de Jorge Martín y María Eva Bastian, quienes acompañarán la fiesta durante ambas jornadas.

La 9ª Fiesta de la Mujer Rural promete ser un fin de semana de encuentro, tradición y reconocimiento, donde la comunidad de Pavón rendirá homenaje al espíritu trabajador de las mujeres del campo.