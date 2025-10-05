El primo de Machado complica a una candidata de LLA: negocios, vínculos y una fortuna bajo la lupa

NACIONALES

Las esquirlas del escándalo que envuelve a José Luis Espert y al empresario Federico “Fred” Machado comienzan a sacudir otros distritos. En Río Negro, la candidata a senadora por La Libertad Avanza, Lorena Villaverde, quedó envuelta en una polémica que amenaza con dinamitar su campaña.





Todo gira en torno a Claudio Ciccarelli, primo hermano de Machado, detenido por narcotráfico y actualmente bajo prisión domiciliaria en Viedma. Ciccarelli, un empresario minero con pasado humilde y vida ostentosa, mantiene un vínculo estrecho con Villaverde, negado por ambos pero confirmado por testimonios, fotos y publicaciones en redes sociales.





La relación, que en un principio parecía puramente personal, ahora genera sospechas políticas y económicas. “Es un emprendimiento suyo o es un testaferro de su primo Machado”, se preguntan en los pasillos de la oposición rionegrina. Los permisos mineros a nombre de Ciccarelli aparecen publicados en el Boletín Oficial: canteras, exploraciones y cateos que suman miles de hectáreas en distintas localidades de la provincia.





Pese a manejar esos negocios, Ciccarelli cobra un sueldo del Ministerio de Turismo de Río Negro, aunque desde 2019 figuraba asignado a la Legislatura provincial. Documentos oficiales confirman que reportaba al bloque Juntos Somos Río Negro, el mismo espacio del gobernador Alberto Weretilneck.





El caso Espert–Machado reavivó las alarmas. En la Legislatura, el bloque Vamos con Todos presentó un pedido de informes para conocer si hubo irregularidades en la entrega de permisos mineros a empresas vinculadas al primo de Machado. “Queremos saber si se cumplieron los procedimientos o si hubo favoritismo político”, advirtieron los legisladores.





Ciccarelli salió a responder con un extenso posteo:

“Vivo hace 25 años en mi domicilio de la calle Saavedra. No tengo nada que esconder”, escribió, y apuntó contra el exministro de Justicia Martín Soria, a quien acusó de “ensuciar a la gente decente”.

Pero las conexiones no terminan ahí. Ciccarelli organizó en 2019 la presentación del libro de Espert en Viedma, facilitó vehículos para la campaña y compartió vuelos en el avión de Machado. Un informe de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) confirmó al menos cinco viajes ese año entre ambos.





Villaverde, por su parte, intenta despegarse de la polémica. Sin embargo, su pasado judicial también salió a la luz. En 2001 fue detenida en Florida (Estados Unidos) por una causa vinculada a drogas. “Fui víctima de una trampa cuando tenía 25 años. Los cargos fueron desestimados por la justicia estadounidense”, explicó la diputada.





A esa mancha se suma una causa por lavado de dinero que tramitó en los tribunales de Comodoro Py y que derivó en allanamientos a su casa en 2018. La investigación fue archivada, pero ahora volvió a cobrar fuerza mediática.





Las miradas también apuntan a su patrimonio. En su última declaración jurada, Villaverde informó bienes por más de 225 millones de pesos: casas en Escobar, Tigre y Mari Menuco, campos, vehículos de alta gama, acciones y un terreno de más de un millón de metros cuadrados cerca de Las Grutas.





Ese terreno, valuado en poco más de 12 millones, forma parte de un emprendimiento inmobiliario millonario que quedó bajo observación del municipio de San Antonio Oeste. En abril pasado, las autoridades locales revocaron los permisos por “graves irregularidades e incumplimientos”. “Vendió lotes y construyó sin autorización”, dice la resolución municipal.





Fuentes locales aseguran que Villaverde también sería propietaria de varias unidades en el complejo “Vila Vela” y de una casa con pileta en Las Grutas que no figuran en su declaración jurada.





Las fotos y videos en redes de su hija, donde se ve a Ciccarelli con la familia y recibiendo trato de “papá”, reforzaron las sospechas sobre el vínculo. “Son muy buenos amigos, pero nunca fueron pareja”, insisten desde el entorno de la diputada.





En enero de este año, el empresario participó de un retiro espiritual en Montevideo, junto a dirigentes políticos de distintos países. “Se acercaba a todos, contaba que era empresario minero y hablaba de espiritualidad”, relató uno de los asistentes.





Mientras tanto, el silencio de Fred Machado se vuelve ensordecedor. El empresario, considerado uno de los cerebros detrás del esquema financiero que complicó a Espert, permanece recluido en la casa de su madre, en las afueras de Viedma, protegida por un muro de cuatro metros de altura.





Con encuestas que hasta hace poco la daban como favorita, el escándalo alteró el clima de campaña en Río Negro. Desde el PRO, Juan Martín pidió directamente que Milei la baje de la lista. En los pasillos de La Libertad Avanza nadie lo dice en voz alta, pero el temor es claro: que el caso Villaverde–Ciccarelli sea el nuevo coletazo de una historia que, por ahora, sigue dejando heridos en todo el país.