El cuerpo hallado corresponde “en un 99%” al chofer contactado por Laurta antes del doble femicidio

NACIONALES

La investigación por el doble femicidio de Luna Giardina (24) y su madre Mariel Zamudio, ocurrido en Córdoba, sumó este martes un giro estremecedor con la muerte de Martín Sebastián Palacios. Se trata del chofer contactado por Pablo Laurta para viajar a la provincia.

El cuerpo hallado en la zona de Estación Yeruá, en proximidades de Concordia, estaba desmembrado, según revelaron las autoridades. Con este desenlace, Laurta ahora es investigado por tres asesinatos: el de su expareja, su exsuegra y el remisero.

Fue el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, quien sostuvo en conferencia de prensa que el cuerpo hallado “corresponde en un 99% a Martín Palacios”.

Roncaglia explicó que si bien todavía no se encontraron los miembros superiores ni la cabeza, la policía científica coteja los tatuajes del torso del cadáver. Por otro lado, ya se ordenó una autopsia y un eventual ADN. En tanto, a través de la cámaras de seguridad, se pudo reconstruir el terrible episodio por el vehículo Toyota que luego apareció incendiado.

“Estamos ante una verdadera mente criminal metódica que manejó todas las variables y no lo hizo por mero impulso. Tuvo plena conciencia de los delitos que iba a cometer. Será motivo de estudio de libros y manuales cómo esta persona cometió estos delitos aberrantes”, dijo el funcionario entrerriano.

Y agregó: “Esto obedeció a un plan. Tuvo un plan criminal para asesinar a estas dos personas en Córdoba y posiblemente a Martín. Es un plan con el que vino desde Uruguay”.

Por último, Roncaglia anticipó que este miércoles Laurta será trasladado de Gualeguaychú a Concordia para indagarlo por la desaparición del chofer. Luego se realizará el traslado hacia Córdoba por el doble femicidio.

El tremendo desenlace de Palacios

Palacios tenía 49 años, era dueño de una remisería de alta gama en San Salvador, y estaba desaparecido desde el 7 de octubre. Su familia había denunciado la desaparición luego de perder contacto con él.

La última imagen que se tenía era de las cámaras de seguridad de la terminal de Concordia, donde se lo veía junto a Laurta antes de partir. Días después, su Toyota Corolla apareció incendiado en Villa Retiro, en las afueras de Córdoba, el mismo sector en el que el chofer había comentado que alguna vez había llevado al acusado.

Martín era conocido por su profesionalismo: siempre se presentaba con vestimenta formal y realizaba traslados a distintos puntos del país. Según contó su abogada y amiga Sonia Gómez, esta vez había salido en bermudas y musculosa, algo “totalmente inusual” en él. Sospechan que Laurta se ganó su confianza con viajes previos durante la pandemia y que aprovechó esa relación para concretar el traslado que terminó en tragedia.

Laurta, de nacionalidad uruguaya, permanece detenido en Gualeguaychú, luego de intentar escapar a su país con su hijo de cinco años.