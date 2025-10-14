Doble femicidio, un nene secuestrado y un cuerpo mutilado: la trama detrás del caso que conmociona a Córdoba

Luna Giardina había denunciado reiteradas veces a su
expareja Pablo Laurta por acoso y hostigamiento. Vecinos del barrio Villa
Rivera Indarte, en Córdoba, contaron que el hombre merodeaba la zona, trepaba
muros para espiar la casa y que incluso llegó a esconderse tres días en el
tanque de agua. En un audio, que trascendió en las últimas horas, la mujer le
pedía a una vecina que avisara a la Policía “si veían algo raro”.
Los investigadores establecieron que Laurta entró en la
madrugada del miércoles 8 de octubre a las casas de Giardina y su madre, Mariel
Zamudio. Ambas mujeres fueron asesinadas a balazos. Después del doble
femicidio, el hombre secuestró a su hijo de cinco años y escapó. La Justicia
activó el Alerta Sofía y desplegó un operativo urgente para encontrar al nene y
al sospechoso.
En paralelo, otro dato clave surgió en la investigación: Laurta
había contratado a Martín Sebastián Palacios, un remisero entrerriano, para que
lo trasladara desde San Salvador, Entre Ríos, hasta Córdoba. Desde esa
madrugada, Palacios no volvió a comunicarse con su familia y, horas más tarde,
su auto fue encontrado completamente incendiado en un descampado del barrio
Villa Retiro. El fuego afectó otros 14 vehículos y obligó a evacuar a más de
130 personas.
El domingo 12 de octubre, luego de escuchas telefónicas y un
operativo conjunto entre la Policía de Córdoba y Entre Ríos, Laurta fue
detenido en un hotel de Gualeguaychú junto a su hijo, que estaba en buen estado
de salud.
Durante el allanamiento en la habitación donde estaba
escondido, los investigadores -además de un arma, celulares y un fajo
importante de dólares- encontraron la billetera del remisero desaparecido.
En paralelo, un video de cámaras de seguridad en Concordia
mostró el encuentro entre Laurta y Palacios antes del viaje. Las imágenes
revelaron un saludo familiar y el momento en que cargan bolsos en el baúl. Este
registro abrió una nueva línea de investigación: se sospecha que ya se conocían
y que no fue un simple traslado contratado.
El lunes 13 de octubre, durante rastrillajes en la zona
rural de Concordia, las autoridades encontraron un cuerpo mutilado dentro de
una bolsa. Le faltaban la cabeza y los brazos, por lo que la identificación se
realizará mediante ADN y tatuajes. Todavía no hay una fecha exacta para que se
sepa el resultado de estos estudios, de acuerdo a lo que informó a TN una
fuente cercana a la investigación.
Los investigadores sospechan que podría tratarse de
Palacios. El lugar del hallazgo coincide con el último lugar donde se lo vio
con vida, cuando realizaba el trayecto con Laurta desde San Salvador.
La Justicia de Córdoba investiga a Laurta por doble
femicidio agravado y sustracción de menores, mientras que la de Entre Ríos
intenta esclarecer la desaparición y posible homicidio de Palacios.
Las pruebas -la billetera, el video, el auto incendiado y el
cuerpo hallado- apuntan a una trama planificada y a vínculos más profundos
entre Laurta y el remisero. Todavía se espera un avance clave en la
investigación: determinar si el cuerpo encontrado en cercanías al arroyo Yeruá,
en Concordia, pertenece o no al chofer desaparecido.
Este martes, el nene que fue secuestrado por su papá, cumple
6 años.
