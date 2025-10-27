Discutieron por el robo de una gallina, extrajo un arma y mató a un joven de 18: Comienza el juicio y podría recibir perpetua

ZONALES

El Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Mar del Plata comenzará este lunes el juicio contra Brandon Tomás Ledesma, acusado de asesinar a Jeremías Fredes, un joven de 18 años, tras una discusión por el robo de una gallina ocurrida en enero de 2023 en el barrio El Progreso.





La causa fue elevada a juicio con la calificación de homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía, lo que coloca al imputado frente a la posibilidad de recibir una pena de prisión perpetua.





Los jueces Facundo Gómez Urso, Paula Soulé y Pablo Viñas escucharán en primer lugar el alegato de apertura de la fiscal Romina Díaz, quien sostuvo durante toda la instrucción la calificación más grave posible para el hecho. Luego será el turno del abogado defensor Mauricio Varela, y posteriormente comenzará la ronda de testigos propuestos por ambas partes.





Jeremías Fredes era oriundo de Santa Rosa, La Pampa. El 8 de enero de 2023 recibió un balazo en el cuello durante una pelea vecinal. Según la investigación, el conflicto comenzó cuando cuatro jóvenes arrojaron piedras contra el auto de una vecina y se robaron una gallina de una casa cercana.





Los agresores escaparon con el animal y fueron perseguidos por dos hijos de los vecinos, quienes se movilizaban en moto. En medio de la persecución, comenzaron los golpes y los insultos. Fredes, que intentó intervenir para calmar los ánimos, fue alcanzado por Ledesma, quien entró a su vivienda, tomó un arma y disparó contra el joven.





De acuerdo con la fiscalía, Ledesma efectuó varios disparos con intención de matar. Uno de los proyectiles impactó en el cuello de Fredes mientras éste se encontraba de espaldas, intentando escapar de los disparos.





El joven fue trasladado de urgencia, pero falleció el 16 de enero de 2023, ocho días después, a causa de un paro cardiorrespiratorio provocado por la lesión en la arteria carótida derecha, según confirmó la autopsia.





Ledesma logró evadir la justicia durante seis meses. Finalmente fue detenido cuando circulaba en una moto Honda Tornado y trató de escapar de un operativo policial en las calles Caraza y Reforma Universitaria. Abandonó el vehículo, corrió hacia la zona de Goñi al 1900, pero fue reducido por los agentes tras una persecución.





En su declaración, el acusado ofreció una versión inverosímil, según la fiscalía. Sostuvo que se encontraba en su casa cuando la víctima ingresó armada, persiguiendo a su hermano Uriel Ledesma, y que tras un forcejeo logró quitarle el arma, disparó al piso y que Fredes se fue corriendo.





Sin embargo, la fiscal Romina Díaz desestimó completamente esa versión:





“La mecánica del hecho no coincide con ninguno de los testimonios de los vecinos, que ubican al imputado disparando en dirección a Fredes. Tampoco resulta creíble que haya tirado el arma sin recordar dónde.”

Además, la fiscal remarcó que el comportamiento del acusado no fue compatible con el de una persona inocente, ya que permaneció prófugo durante medio año y fue detenido mientras conducía una moto robada.





Con el inicio del juicio, se espera que el proceso judicial esclarezca definitivamente la responsabilidad penal de Ledesma y determine si pasará el resto de su vida en prisión por el homicidio de Jeremías Fredes.