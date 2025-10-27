Compró dos Iphone, pagó U$S 900 y denunció una estafa por parte de un vendedor de Pinamar

ZONALES

Una vecina de General Conesa denunció en las últimas horas haber sido víctima de una estafa luego de intentar comprar dos teléfonos celulares iPhone 15 reacondicionados mediante una página de redes sociales que se presentaba como una tienda oficial de Pinamar.





Según relató, todo comenzó el 13 de octubre, cuando vio un anuncio en redes sociales de una empresa en Pinamar, dedicada a la compra y venta de teléfonos. A través de ese perfil se contactó vía WhatsApp con un supuesto vendedor, quien le ofreció una promoción especial de iPhone 15 reacondicionados a un valor de 900 dólares en total por dos unidades.





El vendedor le indicó que debía realizar la transferencia por adelantado a modo de preventa, proporcionando un alias bancario a donde la víctima finalmente depositó el dinero.





El falso vendedor prometió la entrega, pero nunca apareció





De acuerdo con lo denunciado, luego del pago el supuesto vendedor le aseguró que los equipos llegarían a su domicilio el lunes 20 de octubre, aunque al consultarle ese día le respondió que el envío se había postergado por falta de stock. La entrega se reprogramó para el miércoles 22, pero desde entonces dejó de responder los mensajes.





La víctima volvió a comunicarse a través del perfil de Instagram, donde solo recibió respuestas evasivas, como “Hola Cami, ya vamos”. Sin embargo, el envío nunca se concretó.





El jueves 23 de octubre, el denunciado retomó el contacto por WhatsApp y prometió llegar a la localidad de Conesa después de las 17 horas, pero nuevamente no apareció. Al día siguiente, tras reiteradas consultas, volvió a responder con la misma excusa, aunque jamás se presentó.





Citas frustradas en estaciones de servicio





Cansada de la falta de respuestas, la damnificada le propuso al supuesto vendedor viajar ella misma hasta General Madariaga para retirar los equipos en persona. El denunciado aceptó y le indicó que se encontrarían en la estación de servicio Puma, ubicada sobre la Ruta 56, alrededor de las 15:30 horas.





La mujer aguardó allí más de tres horas, pero el sujeto nunca llegó. Posteriormente, la chica pudo averiguar el teléfono de contacto de la madre del vendedor y se retomó el contacto. Hubo una nueva cita fallida que se pautó en la Estación de servicio Shell de Pinamar para concretar la entrega, aunque tampoco se presentó.





La víctima aportó pruebas y capturas de conversación





Ante la evidente maniobra fraudulenta, la mujer decidió presentarse en la dependencia policial de General Conesa para radicar la denuncia. Allí explicó haber agotado todas las vías de comunicación posibles con el supuesto vendedor sin obtener respuesta y aportó capturas de pantalla de las conversaciones mantenidas vía WhatsApp e Instagram como prueba del intercambio y de las promesas incumplidas.





La causa quedó caratulada como “Estafa".