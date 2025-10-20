Antes de ser trasladado a la cárcel, Laurta dijo que lo apodaban “Jesucristo”

El femicida de Luna Giardina y Mariel Zamudio fue derivado al penal de máxima seguridad de Cruz del Eje. Durante una audiencia sorprendió al identificarse con ese nombre.





Pablo Laurta, acusado por el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio en Villa Serrana, fue trasladado este lunes desde la Jefatura de Policía de Córdoba hacia el penal de Cruz del Eje, donde permanecerá bajo estrictas medidas de seguridad.





Durante una instancia judicial previa a su traslado, se vivió un momento llamativo: cuando le consultaron su identidad, Laurta respondió “Jesucristo”, lo que generó sorpresa entre los presentes, incluidos los periodistas que cubrían la audiencia.





Los cronistas intentaron obtener declaraciones, pero el detenido se mantuvo reacio a hablar con la Policía y la Justicia. Sin embargo, ante una pregunta sobre su estado psicológico, afirmó:

“No, yo sé lo que hice.”





Horas antes, al llegar a Córdoba, Laurta había declarado brevemente a la prensa:

“Hice lo necesario para rescatar a mi hijo de un contexto de trata. Ahora mi hijo está a salvo.”





Las autoridades penitenciarias dispusieron que el femicida sea alojado en Cruz del Eje, el mismo penal donde está recluido el múltiple asesino Roberto Carmona, debido a razones de seguridad tanto para él como para los demás internos.





Laurta ya cuenta con una prisión preventiva de cuatro meses dictada por la Justicia de Entre Ríos, por el crimen del remisero Martín Palacio, y deberá responder ahora por el doble femicidio ocurrido en Córdoba, lo que podría derivar en una segunda medida preventiva.





El ministro de Seguridad cordobés, Juan Pablo Quinteros, explicó que la decisión de su traslado responde a un criterio del Servicio Penitenciario:



