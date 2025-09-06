Volvía de trabajar, la confundieron con un ladrón y la atacaron a golpes: “Tenían la intención de matarme”

NACIONALES

Una mujer sufrió una brutal golpiza en la noche del miércoles cuando volvía del trabajo a su casa en la ciudad de Trelew, en Chubut. Denunció que fue atacada por un grupo de unas 10 personas al confundirla con un ladrón.

Carolina Andrada circulaba en moto por la calle 28 de julio cuando sintió que la golpearon. “Tomé por Edison y doblé por 28 de Julio, cuando un grupo de una academia de baile salieron con palos y me dieron en la cabeza“, relató al diario La Jornada.

“No entendía qué pasaba y aceleré y choqué contra un árbol. En ese momento, pensé que prefería morir al chocar y no a golpes”, siguió.

La mujer intentó correr, pero la alcanzaron y siguieron golpeándola con palos cuando cayó al piso hasta que una persona los detuvo. “Si no fuera por eso, no estaría acá. Quiero agradecer a esa persona que no sé el nombre y me ayudó a llamar a la Policía y a mi hermano para que me lleve al hospital”, señaló.

Su moto quedó destruida por el choque y ella sufrió esguinces en los pies. Al intentar huir, corrió varios metros descalza hasta que notó que los tenía inflamados y comenzó a sentir mucho dolor: “Esa persona que me ayudó me trajo mis zapatillas. Luego de unos minutos, no las soportaba”.

“La policía pasó de largo porque estaban buscando a quién había robado una moto en ese lugar algunos minutos antes de que yo pase y por eso, después no me tomaron la denuncia”, aseguró.

Andrada logró denunciar el jueves en la Unidad Regional de Trelew. Las autoridades investigan el ataque y analizan las cámaras de seguridad de la zona.

A pesar de ello, la mujer reclamó que la mayoría de las personas que la agredieron no se hicieron cargo de su responsabilidad. “El único que se comunicó conmigo pidiéndome disculpas fue el chico al que le robaron la moto por el accionar de sus compañeros. La moto no se parece en nada a la mía. También se comunicó el profesor y me dijo que se hará cargo de los arreglos de mi moto, pero el mal momento no me lo saca nadie”, lamentó.





Andrada ahora espera recibir los resultados de una resonancia para saber la gravedad de las heridas. Además, aseguró que va a tardar meses en recuperarse. Sobre todo, sufre porque su rutina cambió “por un error” y dijo que está “muy asustada”. “Estas personas tenían intención de matar”, denunció.