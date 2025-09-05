TANDIL: En plena veda electoral los vecinos se organizan para protestar contra la inseguridad y el crimen de Milagros Quenaipe

TANDIL – En plena veda electoral, un grupo de vecinos se organiza
para marchar contra la inseguridad y reclamar justicia por el crimen de
Milagros Quenaipe, la joven asesinada en la madrugada del 31 de agosto. El
hecho, que conmocionó a la ciudad, se convirtió en un detonante para que la
comunidad exprese públicamente su indignación y temor por el aumento de los
delitos.
La convocatoria, impulsada de manera espontánea a través de
redes sociales y grupos de mensajería, está prevista para este sábado 6 de
septiembre a las 18 horas, con concentración en la intersección de Avenida
España y Rodríguez. Bajo el lema “Basta de inseguridad en Tandil”, los
organizadores llaman a todos los vecinos a unirse de forma pacífica para exigir
respuestas concretas ante una problemática que consideran desbordada.
El reclamo no se limita al caso de Milagros. Comerciantes y
residentes denuncian robos reiterados en distintos barrios, entraderas,
arrebatos y agresiones a transeúntes, así como la creciente presencia de
caravanas de motos que circulan en grupo, especialmente los fines de semana,
realizando maniobras peligrosas y generando ruidos que alteran la tranquilidad
de los espacios públicos.
Quienes impulsan la movilización insisten en que no hay
banderas partidarias detrás de la protesta y que el único objetivo es
visibilizar el hartazgo social frente a la inseguridad, pedir mayor presencia
policial y medidas efectivas para prevenir el delito. Aun en un contexto
marcado por la veda electoral, los vecinos sostienen que la urgencia del
reclamo trasciende cualquier calendario político y que la seguridad es un
derecho que no admite demora
