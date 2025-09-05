TANDIL: En plena veda electoral los vecinos se organizan para protestar contra la inseguridad y el crimen de Milagros Quenaipe

TANDIL – En plena veda electoral, un grupo de vecinos se organiza para marchar contra la inseguridad y reclamar justicia por el crimen de Milagros Quenaipe, la joven asesinada en la madrugada del 31 de agosto. El hecho, que conmocionó a la ciudad, se convirtió en un detonante para que la comunidad exprese públicamente su indignación y temor por el aumento de los delitos.

La convocatoria, impulsada de manera espontánea a través de redes sociales y grupos de mensajería, está prevista para este sábado 6 de septiembre a las 18 horas, con concentración en la intersección de Avenida España y Rodríguez. Bajo el lema “Basta de inseguridad en Tandil”, los organizadores llaman a todos los vecinos a unirse de forma pacífica para exigir respuestas concretas ante una problemática que consideran desbordada.

El reclamo no se limita al caso de Milagros. Comerciantes y residentes denuncian robos reiterados en distintos barrios, entraderas, arrebatos y agresiones a transeúntes, así como la creciente presencia de caravanas de motos que circulan en grupo, especialmente los fines de semana, realizando maniobras peligrosas y generando ruidos que alteran la tranquilidad de los espacios públicos.

Quienes impulsan la movilización insisten en que no hay banderas partidarias detrás de la protesta y que el único objetivo es visibilizar el hartazgo social frente a la inseguridad, pedir mayor presencia policial y medidas efectivas para prevenir el delito. Aun en un contexto marcado por la veda electoral, los vecinos sostienen que la urgencia del reclamo trasciende cualquier calendario político y que la seguridad es un derecho que no admite demora