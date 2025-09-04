VILLA GESELL: Una aerolínea retomará la ruta directa desde Aeroparque para el verano

ZONALES





Los vuelos a Villa Gesell volverán esta temporada de la mano de Humming Airways, que confirmó su operación en el aeropuerto local entre diciembre y marzo. La compañía conectará la Ciudad de Buenos Aires con la costa atlántica en apenas una hora, ofreciendo una alternativa rápida para quienes buscan evitar las largas horas de ruta.





Desde la empresa destacaron que “un pasajero puede salir de Aeroparque a las 9 de la mañana y estar, a las 11, tomando sol con su familia en la playa”. El servicio apunta a un público ABC1, habituado a priorizar la comodidad y el tiempo por sobre el costo, con tarifas estimadas entre $120.000 y $160.000 por tramo.





La propuesta promete embarques ágiles, de entre 15 y 20 minutos, y permitirá acceder no solo a Villa Gesell, sino también a Mar de las Pampas, Pinamar, Cariló, Costa Esmeralda y otros puntos del corredor turístico en un tiempo récord. Aunque no será un medio masivo como el micro o el automóvil, esta conexión aérea se presenta como una solución ideal para empresarios y profesionales que veranean en la costa y necesitan viajar a la Capital por trabajo varias veces por semana. Para ellos, la frase “llegar con la malla puesta” dejará de ser una exageración.