(VIDEO) Alarma en Mar de Ajó: una camioneta se prendió fuego mientras circulaba

ZONALES





Un impactante episodio ocurrió esta mañana en Mar de Ajó, cuando una camioneta Partner se incendió en plena circulación por la avenida Libertador San Martín, entre Julio Campos y Caseros.





El hecho, registrado por una cámara de seguridad, muestra cómo el rodado comenzó a arder mientras avanzaba por la colectora. De inmediato, el conductor y su acompañante descendieron y, con la colaboración de comerciantes de la zona, intentaron sofocar las llamas, aunque no lograron contener el fuego.





Minutos más tarde, arribaron los Bomberos Voluntarios de Mar de Ajó, quienes trabajaron intensamente hasta controlar la situación. Pese a los esfuerzos, las pérdidas materiales fueron totales.





Hasta el momento, no se determinaron las causas que originaron el incendio.



