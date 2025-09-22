Un empleado municipal fue suspendido por usar la ambulancia para ir a un hotel alojamiento

Un empleado de la Comisión Municipal de Colonia Alpina, en Santiago del Estero, fue apartado de sus funciones luego de que trascendiera que utilizó una ambulancia oficial para concurrir a un hotel alojamiento en la localidad de Ceres, Santa Fe.
El hecho salió a la luz cuando circularon imágenes del vehículo en la entrada del establecimiento, lo que generó un fuerte repudio en la comunidad y un amplio debate en las redes sociales.
Ante la repercusión, la Comisión Municipal emitió un comunicado en el que informó que se iniciaron las actuaciones correspondientes y que el trabajador quedó preventivamente suspendido mientras avanza el procedimiento legal. El texto lleva la firma de la comisionada municipal Carina Genta y del secretario de Gobierno René Meshler.
Las autoridades remarcaron además que los servicios sanitarios continuarán prestándose con normalidad y ratificaron el compromiso de administrar los recursos de manera transparente y responsable.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
Redes