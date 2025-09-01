TORMENTA DE SANTA ROSA: Un micro quedó varado en la ruta y 40 pasajeros fueron rescatados en lancha

NACIONALES





Momentos de tensión. La tormenta de Santa Rosa golpea con fuerza en varias provincias, situación por la que ya se registraron varios incidentes en rutas. Así las cosas, en horas de la madrugada, un micro de larga distancia se despistó en la Ruta 5, entre Carlos Casares y Pehuajó, quedando varado en una zanja inundada.

Según comentó el conductor del vehículo: “Una ráfaga nos sacó de la ruta”. En tanto, este y unos 40 pasajeros fueron rescatados en lancha por personal de emergencia.

Tras esto, las personas, sin registrarse heridos ni víctimas fatales, fueron trasladadas a otro colectivo para continuar viaje hacia la localidad de América, en el oeste bonaerense.

Además, el chofer de la unidad manifestó que la fuerte lluvia y el viento redujeron la visibilidad y complicaron la conducción. Así, explicó: “Veníamos despacio porque el clima estaba imposible. Decidí frenar, pero la ráfaga nos empujó hacia la banquina”.

Por último, detalló que el micro avanzó unos 100 metros hasta empantanarse, con el agua cubriendo las ruedas.



