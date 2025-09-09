PINAMAR: Robó picos de bronce de un edificio y fue demorado junto a su hijo de 9 años

ZONALES





Un hombre de 32 años fue demorado en Pinamar acusado de robar once picos de bronce del sistema de mangueras de emergencia de un edificio ubicado en la Avenida Shaw N° 300, en el complejo “Paseo El Ágora”, según supo CNM. Lo insólito del caso es que, según la investigación, habría cometido el delito acompañado por su hijo de apenas 9 años.

El robo y la denuncia

El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo cuando el encargado del lugar llegó a su puesto de trabajo y encontró agua en el piso. Al revisar las instalaciones, constató que autores desconocidos habían violentado once mangueras para sustraer sus picos de bronce.

Al revisar las cámaras de seguridad, el encargado observó que el robo se produjo alrededor de la 1:00 de la madrugada y que el autor era un hombre acompañado por un menor.

Identificación y detención

Gracias a las filmaciones aportadas, personal policial reconoció al sospechoso dado que posee antecedentes penales y ya había sido aprehendido el pasado 6 de septiembre en una causa en donde vestía la misma ropa que en esa ocasión.

Horas después, durante un patrullaje por las calles Tuyú, entre Eolo y Libertador Sur, los efectivos lo vieron deambulando junto a un menor con prendas similares a las registradas en las cámaras. Al interceptarlos, confirmaron que el niño era su hijo de tan solo 9 años.

Intervención judicial y social

El caso quedó en manos del fiscal Sergio García, de la UFID N° 5 de Pinamar, quien ordenó la aprehensión del hombre. Además, se dio intervención al área de Desarrollo Social por la situación del menor.