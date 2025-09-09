PINAMAR: Robó picos de bronce de un edificio y fue demorado junto a su hijo de 9 años

Un hombre de 32 años fue demorado en Pinamar acusado de
robar once picos de bronce del sistema de mangueras de emergencia de un
edificio ubicado en la Avenida Shaw N° 300, en el complejo “Paseo El Ágora”,
según supo CNM. Lo insólito del caso es que, según la investigación, habría
cometido el delito acompañado por su hijo de apenas 9 años.
El robo y la denuncia
El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo cuando el
encargado del lugar llegó a su puesto de trabajo y encontró agua en el piso.
Al revisar las instalaciones, constató que autores desconocidos habían
violentado once mangueras para sustraer sus picos de bronce.
Al revisar las cámaras de seguridad, el encargado observó
que el robo se produjo alrededor de la 1:00 de la madrugada y que el autor era
un hombre acompañado por un menor.
Identificación y detención
Gracias a las filmaciones aportadas, personal policial reconoció
al sospechoso dado que posee antecedentes penales y ya había sido aprehendido
el pasado 6 de septiembre en una causa en donde vestía la misma ropa que en esa
ocasión.
Horas después, durante un patrullaje por las calles Tuyú,
entre Eolo y Libertador Sur, los efectivos lo vieron deambulando junto a un
menor con prendas similares a las registradas en las cámaras. Al
interceptarlos, confirmaron que el niño era su hijo de tan solo 9 años.
Intervención judicial y social
El caso quedó en manos del fiscal Sergio García, de la UFID
N° 5 de Pinamar, quien ordenó la aprehensión del hombre. Además, se dio
intervención al área de Desarrollo Social por la situación del menor.
