Milei convocó al diálogo a los gobernadores y armará una mesa política con Karina, Caputo y Menem

NACIONALES

Después de dos reuniones de Gabinete prácticamente consecutivas luego de la derrota electoral de este domingo, Javier Milei decidió conformar una mesa electoral y llamó a los gobernadores al diálogo.

Así lo confirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de un posteo en su cuenta de X.

“El Presidente de la Nación tomó la decisión de conformar una mesa política nacional. La misma será presidida por él y estará conformada por: Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem y yo. El Presidente de la Nación también instruyó al Jefe de Gabinete de Ministros a convocar a una mesa de diálogo federal con los gobernadores", escribió Adorni.

Según pudo saber TN, el Gobierno no analiza ni cambios de gabinete ni modificaciones en el rumbo económico. “No va a haber un plan platita”, repetían en las filas del oficialismo.

Sin embargo, la dura derrota electoral sí generó un mea culpa en el Presidente que en su discurso de este domingo dijo: “Hemos tenido un revés electoral y hay que aceptarlo”, dijo el Presidente. Y agregó: “Ellos han puesto en esta elección todo el aparato peronista que manejan hace más de 40 años y que lo hacen de manera muy eficiente. Esto iba a representar el piso para nosotros y el techo para ellos”.

Pese a que la estrategia electoral que llevó a LLA a la derrota fue construida prácticamente en soledad entre Karina Milei y los Menem, el Presidente los ratificó en su puesto al sumarlos a esta mesa.

Por el momento, no hubo respuesta de los gobernadores a la convocatoria.