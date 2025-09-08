Katy Perry en Argentina: sorpresa, emoción y un cuadro de Eva Perón

NACIONALES





Después de siete años, Katy Perry volvió a la Argentina y desató una verdadera fiesta entre sus fanáticos. La estrella pop estadounidense llegó a Buenos Aires para ofrecer dos shows en el Movistar Arena como parte de su gira internacional The Lifetimes Tour, y su arribo estuvo marcado por un gesto que enamoró aún más a sus seguidores: recibió como regalo un cuadro de Eva Perón.





Según trascendió, la artista presenció un show de tango en un hotel de Puerto Madero y luego visitó una boutique de calzados, donde vio el retrato de Evita y preguntó si estaba a la venta. Ante su interés, los dueños decidieron regalárselo.





En medio de la expectativa por su regreso, cientos de fans siguieron sus pasos por la ciudad. Perry salió a saludar, firmó autógrafos, se tomó selfies y repartió sonrisas. El momento más emotivo llegó cuando, entre aplausos y vítores, levantó el cuadro de Eva Perón para mostrarlo a todos. “Gracias madre”, gritó un fan desde la multitud, generando risas y emoción.





A su ingreso al hotel, volvió a alzar el retrato por encima de su cabeza, recibiendo otra ovación que quedó registrada en fotos y videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales.





Los conciertos del 9 y 10 de septiembre prometen un repaso por los grandes éxitos de su carrera, sumado a su característico despliegue escénico y de vestuario.





En lo personal, Perry atraviesa cambios importantes: se separó del actor Orlando Bloom, con quien tiene una hija, y recientemente fue vinculada sentimentalmente con el exprimer ministro de Canadá, Justin Trudeau.





Aunque ambos están recién separados, allegados aseguran que “hay atracción” y que comparten muchas afinidades, aunque el tiempo dirá si la relación prospera.





Mientras tanto, el público argentino solo piensa en disfrutar sus shows y celebrar que, después de siete años, Katy Perry y su conexión con la Argentina siguen tan fuertes como siempre.