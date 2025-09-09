¿Messi o Maradona?: Ricardo Bochini eligió al mejor enganche de de la historia

Ricardo Enrique Bochini no solo es una leyenda de Independiente, también marcó una época en el fútbol argentino y en la Selección. Con su voz autorizada, participó de un desafío especial junto al youtuber Ezzequiel, donde tuvo que elegir a sus enganches preferidos en distintas categorías.
El histórico Bocha armó un cuadro eliminatorio con nombres
icónicos de las ligas más importantes del mundo y de los torneos
internacionales más prestigiosos:
Liga argentina: Juan Román Riquelme
Liga inglaterra: Bobby Charlton
Liga española: Andrés Iniesta
Liga italiana: Gianni Rivera
Liga alemana: Lothar Matthäus
Copa Libertadores: Ricardo Bochini
Champions League: Lionel Messi
Mundiales: Diego Maradona
Fiel a su estilo, Bochini no dudó en autonombrarse como el
mejor en la categoría Copa Libertadores. “Me pongo a mí. Ese certamen lo jugué
muchas veces y con grandes partidos”, justificó.
Luego, llegó el turno de resolver el eterno debate entre
Messi y Maradona. El ídolo de Independiente se inclinó por el “Diez” de la
Selección del 86: “Por mi edad y por todo, lo elijo a él”.
De esa manera, el desafío concluyó con Diego Armando
Maradona como el favorito indiscutido para el Bocha.
