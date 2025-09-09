Home Ads Home Ads
¿Messi o Maradona?: Ricardo Bochini eligió al mejor enganche de de la historia

cnm septiembre 09, 2025

Ricardo Enrique Bochini no solo es una leyenda de Independiente, también marcó una época en el fútbol argentino y en la Selección. Con su voz autorizada, participó de un desafío especial junto al youtuber Ezzequiel, donde tuvo que elegir a sus enganches preferidos en distintas categorías.

 

El histórico Bocha armó un cuadro eliminatorio con nombres icónicos de las ligas más importantes del mundo y de los torneos internacionales más prestigiosos:

 

Liga argentina: Juan Román Riquelme

Liga inglaterra: Bobby Charlton

Liga española: Andrés Iniesta

Liga italiana: Gianni Rivera

Liga alemana: Lothar Matthäus

Copa Libertadores: Ricardo Bochini

Champions League: Lionel Messi

Mundiales: Diego Maradona

 

Fiel a su estilo, Bochini no dudó en autonombrarse como el mejor en la categoría Copa Libertadores. “Me pongo a mí. Ese certamen lo jugué muchas veces y con grandes partidos”, justificó.

 

Luego, llegó el turno de resolver el eterno debate entre Messi y Maradona. El ídolo de Independiente se inclinó por el “Diez” de la Selección del 86: “Por mi edad y por todo, lo elijo a él”.

 

De esa manera, el desafío concluyó con Diego Armando Maradona como el favorito indiscutido para el Bocha.


