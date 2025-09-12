MAR DEL PLATA: Dos delincuentes muertos luego de un atrincheramiento y balacera en el barrio Libertad

ZONALES









Un megaoperativo policial en el barrio Libertad terminó con la muerte de Matías “Pata de Palo” Cornejo y de Nahuel Niz, el secuestro liberado de tres mujeres y el secuestro de un arsenal. En la vivienda donde se atrincheraron los agresores, los investigadores encontraron un altar dedicado a San la Muerte y al Gauchito Gil con ofrendas de dinero, bebidas y cigarrillos, junto a armas y drogas.





La DDI había identificado a Cornejo como sospechoso del homicidio de Rubén “Viruta” Ordoñez, ocurrido en mayo, en lo que el expediente liga a una disputa entre bandas por el control territorial y la venta de estupefacientes. Al intentar acercarse a una casa de República Árabe Siria al 800, los policías recibieron fuego desde un pasillo contiguo; un sargento resultó herido en la pierna y fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos.





Cornejo, Niz y un tercero, Flavio Gabriel Basualdo, se atrincheraron en la vivienda y mantuvieron como rehenes a tres mujeres, parientes de Niz. El Grupo de Apoyo Departamental (GAD) intervino y detectó un artefacto similar a una granada, que luego se confirmó como una FMK2 y fue asegurada por especialistas. Tras el ingreso del GAD, Niz resultó gravemente herido y murió horas después en el HIGA; Cornejo fue hallado sin vida dentro de la casa y Basualdo quedó detenido acusado de privación ilegal de la libertad.





En los allanamientos complementarios se incautaron pistolas calibre 9 mm, una ametralladora tipo PAM, cargadores, cartuchos, una balanza de precisión, teléfonos, una moto robada y casi 200 gramos de cogollos. También se secuestró una caja con “miguelitos”, presuntamente preparados para arrojar contra patrulleros.





El fiscal Carlos Russo investiga ahora las circunstancias exactas de las muertes de Cornejo y Niz —ambos con disparos en la cabeza—: las hipótesis incluyen un enfrentamiento interno entre los hombres o suicidio ante el cerco policial. Las pericias de Policía Científica y las autopsias serán determinantes para reconstruir la secuencia.





Las tres mujeres fueron asistidas y puestas a resguardo; sus declaraciones forman parte del expediente que avanza en paralelo a los peritajes.