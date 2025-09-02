La familia del oficial nazi que robó un cuadro en Países Bajos lo puso a disposición de la Justicia

ZONALES

Agentes de la Policía Federal Argentina volvieron a allanar este lunes la casa de una de las hijas del exfinancista nazi Friedrich Kadgien y otros domicilios de la ciudad de Mar del Plata en búsqueda de un cuadro robado a un coleccionista judío de Ámsterdam durante la Segunda Guerra Mundial.

Tras los operativos, la familia puso a disposición de la Justicia civil el cuadro, según dijo el abogado de Patricia Kadgien citada por el diario La Capital. La mujer y su esposo quedaron detenidos bajo arresto domiciliario. La pareja está acusada de entorpecer la investigación.

“Uno de los allanamientos fue en el domicilio de la pareja investigada, y en ese marco se les notificó el arresto domiciliario en principio por 72 horas hasta la audiencia de formalización, que se debe realizar en ese plazo. Ya está rigiendo el sistema acusatorio”, confirmaron fuentes cercanas al caso.

Carlos Murias, abogado de la familia, dijo al diario que “técnicamente el cuadro se está consignando a resultas de un proceso judicial. Se está consignando en la Justicia Civil que es la que consideramos que es la competente para dirimir esta cuestión, no la Justicia Penal en el marco de una supuesta denuncia de Arca por un delito que presuntamente le están imputando a mi cliente por ‘encubrimiento de contrabando’, una figura extraña de un delito prescripto”, señaló.

Según trascendió, la familia busca que la justicia civil del fuero provincial le reconozca que son los dueños legítimos de la obra ante el tiempo transcurrido.

Los policías buscan la pintura “Retrato de una dama”, del pintor italiano Giuseppe Ghislandi que se cree fue robada por Kadgien y que fue hallada en una casa del barrio Parque Luro de Mar del Plata tras una investigación del diario neerlandés Algemeen Dagblad, de Rotterdam.

El martes 26 la casa de Patricia Kadgien fue allanada por la policía, pero en esa ocasión no fue hallado el cuadro.