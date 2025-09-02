La familia del oficial nazi que robó un cuadro en Países Bajos lo puso a disposición de la Justicia

Agentes de la Policía Federal Argentina volvieron a allanar este lunes la casa de una de las hijas del exfinancista nazi Friedrich Kadgien y otros domicilios de la ciudad de Mar del Plata en búsqueda de un cuadro robado a un coleccionista judío de Ámsterdam durante la Segunda Guerra Mundial.
Tras los operativos, la familia puso a disposición de la
Justicia civil el cuadro, según dijo el abogado de Patricia Kadgien citada por
el diario La Capital. La mujer y su esposo quedaron detenidos bajo arresto
domiciliario. La pareja está acusada de entorpecer la investigación.
“Uno de los allanamientos fue en el domicilio de la pareja
investigada, y en ese marco se les notificó el arresto domiciliario en
principio por 72 horas hasta la audiencia de formalización, que se debe
realizar en ese plazo. Ya está rigiendo el sistema acusatorio”, confirmaron fuentes
cercanas al caso.
Carlos Murias, abogado de la familia, dijo al diario que
“técnicamente el cuadro se está consignando a resultas de un proceso judicial.
Se está consignando en la Justicia Civil que es la que consideramos que es la
competente para dirimir esta cuestión, no la Justicia Penal en el marco de una
supuesta denuncia de Arca por un delito que presuntamente le están imputando a
mi cliente por ‘encubrimiento de contrabando’, una figura extraña de un delito
prescripto”, señaló.
Según trascendió, la familia busca que la justicia civil del
fuero provincial le reconozca que son los dueños legítimos de la obra ante el
tiempo transcurrido.
Los policías buscan la pintura “Retrato de una dama”, del
pintor italiano Giuseppe Ghislandi que se cree fue robada por Kadgien y que fue
hallada en una casa del barrio Parque Luro de Mar del Plata tras una
investigación del diario neerlandés Algemeen Dagblad, de Rotterdam.
El martes 26 la casa de Patricia Kadgien fue allanada por la
policía, pero en esa ocasión no fue hallado el cuadro.
