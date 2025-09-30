LA COSTA: Le arrojaron un bulto extraño, lo denunció como amenaza pero era una decoración escolar por Halloween

En las últimas horas, estudiantes de la Escuela Secundaria Nº 14 de La Lucila del Mar aclararon que fueron ellos quienes dejaron el muñeco con forma humana que apareció frente a la casa de un docente, que milita en la Agrupación HIJOS, y que había sido interpretado como una amenaza.

En una publicación en redes sociales, los jóvenes explicaron: “Estábamos en la semana de la estudiantina y nos tocó la temática Halloween. Hicimos muchas decoraciones, entre ellas muñecos con botellas atadas con cinta y cubiertas con bolsas de consorcio. Como nadie quería llevarse algo tan grande, un compañero lo arrojó en la calle, sin intención de nada más”.

También agregaron: “Queremos aclarar que el muñeco es nuestro, pero nadie tiene intenciones de nada, y ojalá sepa que nadie lo busca”.

Pese a la aclaración, el hecho generó un importante despliegue de seguridad. Hubo denuncias en la comisaría y en la Fiscalía, que ordenó consignas policiales en la zona, el relevamiento de cámaras de seguridad y personal destinado a la investigación.

La situación provocó preocupación entre vecinos y autoridades, que remarcaron la necesidad de que los estudiantes tomen conciencia de la gravedad de este tipo de acciones, ya que pueden interpretarse como hechos intimidatorios.

Datos: FM La Marea