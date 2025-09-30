LA COSTA: Le arrojaron un bulto extraño, lo denunció como amenaza pero era una decoración escolar por Halloween

En las últimas horas, estudiantes de la Escuela Secundaria
Nº 14 de La Lucila del Mar aclararon que fueron ellos quienes dejaron el muñeco
con forma humana que apareció frente a la casa de un docente, que milita en la
Agrupación HIJOS, y que había sido interpretado como una amenaza.
En una publicación en redes sociales, los jóvenes
explicaron: “Estábamos en la semana de la estudiantina y nos tocó la temática
Halloween. Hicimos muchas decoraciones, entre ellas muñecos con botellas atadas
con cinta y cubiertas con bolsas de consorcio. Como nadie quería llevarse algo
tan grande, un compañero lo arrojó en la calle, sin intención de nada más”.
También agregaron: “Queremos aclarar que el muñeco es
nuestro, pero nadie tiene intenciones de nada, y ojalá sepa que nadie lo
busca”.
Pese a la aclaración, el hecho generó un importante
despliegue de seguridad. Hubo denuncias en la comisaría y en la Fiscalía, que
ordenó consignas policiales en la zona, el relevamiento de cámaras de seguridad
y personal destinado a la investigación.
La situación provocó preocupación entre vecinos y
autoridades, que remarcaron la necesidad de que los estudiantes tomen
conciencia de la gravedad de este tipo de acciones, ya que pueden interpretarse
como hechos intimidatorios.
Datos: FM La Marea
