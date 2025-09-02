Insólito hallazgo en una cárcel de Córdoba: intentaron ingresar un celular dentro de una vianda con fideos

En medio de una requisa, personal de Servicio Penitenciario
de Córdoba encontró dentro de un recipiente con fideos, un celular escondido en
un doble fondo. El aparato quedó incautado y se inició una investigación al
respecto.
El insólito hallazgo se dio a conocer en las últimas horas y
ocurrió en el establecimiento Penitenciario N° 7 de San Francisco.
Hasta el momento se logró establecer que en medio de un
control a visitantes de los presos, se incautó un tupper con fideos con salsa
que llevaba un celular en su interior.
De acuerdo a imágenes difundidas por el organismo
dependiente del Ministerio de Seguridad provincial, el aparato estaba mezclado
con la pasta, pero pegado a una especie de doble fondo.
El teléfono estaba envuelto en cinta aisladora negra y, a su
vez, atado a un cartón. “Controlamos todo minuciosamente ya que puede haber
sorpresas. Registrando un paquete, personal penitenciario detectó un aparato de
telefonía celular, una plaqueta cargador y un cable USB ocultos en recipiente
de plástico que contenía fideos”, informaron desde el Servicio Penitenciario
Además, especificaron: “Los dispositivos fueron incautados y
puestos a disposición de la Fiscalía de turno”.
Según precisaron, este tipo de maniobras para hacer llegar
teléfonos o drogas a los internos son recurrentes. Recientemente, en la cárcel
de Río Cuarto, dos personas a bordo de una moto tiraron un paquete con
celulares en su interior.
Inclusive, hace tan solo una semana, las autoridades
descubrieron a una mujer que intentó ingresar al Establecimiento Penitenciario
Nº 5 de San Francisco con cocaína oculta en sus zapatillas.
La situación fue descubierta por la presencia de objetos
extraños en sus zapatillas tras ser sometida a una requisa con el bodyscanner.
Al examinarlas, los oficiales encontraron 10 envoltorios de
nylon, cada uno de ellos relleno con una sustancia de color blanco, compatible
con clorhidrato de cocaína, motivo por el que se dio intervención inmediata a
la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA).
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
Redes