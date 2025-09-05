Encerró al ladrón en su auto y esperó a la policía: la increíble reacción de un vecino

Un vecino de la ciudad rionegrina de Cipolletti vivió una
noche digna de película cuando sorprendió a un hombre robando dentro de su auto
y, lejos de dejarlo escapar, decidió encerrarlo hasta que llegara la policía.
La escena, que recuerda a la trama de la película argentina
“4x4″ protagonizada por Peter Lanzani y Dady Brieva, terminó con el delincuente
tras las rejas. Tenía antecedentes.
De película, pero real
Según reconstruyó el medio local La Mañana de Cipolletti, el
6 de julio pasado el dueño del vehículo, acompañado por su cuñado, encontró al
ladrón justo cuando intentaba llevarse el estéreo de su coche.
Sin dudarlo, el hombre trabó las puertas y dejó al
delincuente atrapado, mientras avisaba a los efectivos de la Subcomisaría 79
que patrullaban la zona.
El detenido fue identificado como Kevin Andrés Valdebenito,
un hombre con un extenso prontuario delictivo.
Esa misma noche, la policía lo trasladó y quedó preso,
acusado de “robo en grado de tentativa”. En un principio también le sumaron el
cargo de “violación de domicilio”, pero después lo desestimaron porque en el
mismo terreno viven familiares suyos y comparten el patio donde estaba
estacionado el auto.
Valdebenito ya tenía varias condenas previas. En octubre del
año pasado, le habían dado seis meses y diez días de prisión efectiva por
“hurto simple y violación de domicilio”.
Antes, en marzo de 2023, había estado seis meses preso por
“hurto calificado”, y le unificaron otra causa de 2021, totalizando siete meses
de cárcel.
El juicio abreviado y la confesión
En las últimas horas, semanas después del robo frustrado, se
hizo una audiencia encabezada por la jueza María Florencia Caruso Martín, con
la participación de la fiscal Alejandra Altamira y la defensora oficial Silvana
Ayenao. Allí, las partes acordaron cerrar la causa en un juicio abreviado: Valdebenito
aceptó una pena de tres meses de prisión efectiva y la declaración de
reincidencia por segunda vez.
La víctima no puso objeciones y el propio Valdebenito
admitió su responsabilidad. La jueza avaló el acuerdo y explicó que, además de
la confesión, había pruebas contundentes: el testimonio del dueño del auto y su
cuñado, el relato de los policías que participaron en la detención y fotos
tomadas por los oficiales, donde se veían los cables cortados del estéreo.
Los agentes aclararon que decidieron registrar la escena con
sus celulares “dada la hostilidad del lugar”. Finalmente, la jueza ordenó
comunicar al Servicio Penitenciario Provincial para definir en qué
establecimiento Valdebenito cumplirá la condena.
