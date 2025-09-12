El I.P.S. provincial deberá pagarle los haberes a una jubilada del Poder Judicial respetando la movilidad previsional

ZONALES





El Tribunal en lo Criminal N° 2 de Dolores hizo lugar este miércoles a una acción de amparo presentada por una jubilada del Poder Judicial bonaerense y ordenó al Instituto de Previsión Social (IPS) de la Provincia de Buenos Aires que le abone sus haberes respetando la movilidad previsional.





La resolución se dicta tras el reclamo de la amparista, quien se había desempeñado como Jefa de Despacho en una dependencia judicial de Dolores y actualmente percibe su haber jubilatorio a través del IPS. La mujer denunció que su derecho había sido vulnerado a raíz de cambios implementados en 2023 y 2024.





En julio de 2023, la Suprema Corte de Justicia bonaerense dictó la Acordada 4093, que modificó la porcentualidad de las remuneraciones de magistrados, funcionarios y empleados judiciales, creando nuevas subcategorías en el régimen de la Ley 10.374. Esa adecuación, según planteó la jubilada, provocó una interrupción de la movilidad previsional prevista por la normativa vigente.





Luego, en marzo de 2024, el IPS emitió la Resolución 23.978, en la que dispuso que esas nuevas subcategorías no se trasladaban a los jubilados y pensionados judiciales. La mujer consideró que esa decisión implicó una pérdida económica directa y futura en sus haberes, además de una afectación a derechos fundamentales de la seguridad social, como la movilidad y la igualdad ante la ley.





En su presentación, la jubilada pidió que se declarara la inconstitucionalidad de la Resolución 23.978 del IPS y de la Acordada 4093 de la Suprema Corte, en lo que respecta a los ya jubilados y pensionados, por entender que contravienen los artículos 14 bis, 16, 17 y 75 incisos 22 y 23 de la Constitución Nacional. Además, solicitó el reintegro de los importes no percibidos, con sus respectivos intereses.





Finalmente, el Tribunal en lo Criminal N° 2 resolvió que el IPS deberá restablecer el derecho a la movilidad jubilatoria desde la liquidación siguiente a la notificación del fallo, abonando las subcategorías que correspondan a la amparista hasta que haya un pronunciamiento definitivo en el caso.