El Gobierno aclaró que el esquema de retenciones cero para la carne continuará hasta el 31 de octubre

NACIONALES

El vocero presidencial Manuel Adorni confirmó este jueves que el esquema de retenciones cero para la exportación de carnes avícolas y bovinas se mantiene sin cupo hasta el 31 de octubre. La ratificación oficial respondió al contexto generado por el agotamiento anticipado del cupo para granos establecido en otro decreto reciente.

Manuel Adorni informó en su cuenta oficial que el beneficio impositivo para la exportación de carne bovina y aviar seguirá vigente hasta fin de octubre, período en el que no se aplicarán derechos de exportación y no habrá límite de cupo para las exportaciones de ambos productos.

Durante la semana el Gobierno nacional publicó el Decreto 682/2025, con el que implementó retenciones cero para una serie de granos y oleaginosas, entre ellos la soja y el maíz. Ese decreto aclaró que la exención regía hasta el 31 de octubre o hasta que las exportaciones alcanzaran un cupo de USD 7.000 millones. El cupo se alcanzó el miércoles provocando la finalización anticipada del beneficio para esos rubros.

En el caso de la carne vacuna y la carne aviar, la eliminación temporal de las retenciones se estableció a través del Decreto 685/2025. Ese decreto, a diferencia del anterior, no fijó cupos para la aplicación del beneficio y sólo estableció como límite de vigencia el 31 de octubre.

La medida alcanza a los grandes complejos exportadores y también a pequeños productores que operan en el sector avícola y bovino, en momentos de fuerte presión por parte de los sectores productivos para reducir la carga impositiva sobre las exportaciones. Así, el Gobierno busca sostener la competitividad de las exportaciones de carne tras el cierre del cupo para los productos agrícolas.