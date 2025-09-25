El Gobierno aclaró que el esquema de retenciones cero para la carne continuará hasta el 31 de octubre

El vocero presidencial Manuel Adorni confirmó este jueves que el esquema de retenciones cero para la exportación de carnes avícolas y bovinas se mantiene sin cupo hasta el 31 de octubre. La ratificación oficial respondió al contexto generado por el agotamiento anticipado del cupo para granos establecido en otro decreto reciente.
Manuel Adorni informó en su cuenta oficial que el beneficio
impositivo para la exportación de carne bovina y aviar seguirá vigente hasta
fin de octubre, período en el que no se aplicarán derechos de exportación y no
habrá límite de cupo para las exportaciones de ambos productos.
Durante la semana el Gobierno nacional publicó el Decreto
682/2025, con el que implementó retenciones cero para una serie de granos y
oleaginosas, entre ellos la soja y el maíz. Ese decreto aclaró que la exención
regía hasta el 31 de octubre o hasta que las exportaciones alcanzaran un cupo
de USD 7.000 millones. El cupo se alcanzó el miércoles provocando la
finalización anticipada del beneficio para esos rubros.
En el caso de la carne vacuna y la carne aviar, la
eliminación temporal de las retenciones se estableció a través del Decreto
685/2025. Ese decreto, a diferencia del anterior, no fijó cupos para la
aplicación del beneficio y sólo estableció como límite de vigencia el 31 de
octubre.
La medida alcanza a los grandes complejos exportadores y
también a pequeños productores que operan en el sector avícola y bovino, en
momentos de fuerte presión por parte de los sectores productivos para reducir la
carga impositiva sobre las exportaciones. Así, el Gobierno busca sostener la
competitividad de las exportaciones de carne tras el cierre del cupo para los
productos agrícolas.
