EE.UU. dio un fuerte respaldo a Milei y abrió la puerta a un auxilio financiero

NACIONALES

En medio de las gestiones del Gobierno para lograr un salvataje económico, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, expresó este lunes un contundente apoyo a la administración de Javier Milei y aseguró que el organismo “está dispuesto a hacer lo que sea necesario” para asistir a la Argentina.





El funcionario, hombre de confianza del presidente Donald Trump, adelantó que las herramientas disponibles incluyen un swap de monedas, compra directa de divisas y adquisición de deuda soberana en dólares a través del Fondo de Estabilización Cambiaria (ESF). La declaración se conoció en la previa del viaje del mandatario argentino a Nueva York, donde este martes se reunirá con Trump y con el propio Bessent.





A través de la red social X, Milei agradeció públicamente el respaldo y afirmó: “Enorme agradecimiento a Bessent y Trump por el apoyo incondicional al pueblo argentino. Los que defendemos las ideas de la libertad debemos trabajar juntos para el bienestar de nuestros pueblos. Nos vemos el martes en Nueva York. ¡Viva la libertad carajo!”.





En su mensaje, Bessent destacó que “la Argentina es un aliado sistémicamente importante de Estados Unidos en América Latina” y reiteró la confianza en las reformas del Gobierno. “Seguimos confiando en que el apoyo del presidente Milei a la disciplina fiscal y a las reformas pro crecimiento son necesarias para romper la larga historia de declive de la Argentina”, señaló.





El apoyo del Tesoro se suma al anuncio oficial de la eliminación temporal de retenciones a todos los granos, medidas que generaron una rápida reacción positiva en los mercados: subieron bonos y acciones, mientras que el riesgo país retrocedió.





El canciller Gerardo Werthein, ya en Nueva York, negó que exista una negociación por un préstamo de 30.000 millones de dólares, aunque reconoció que el ministro de Economía, Luis Caputo, trabaja en alternativas de menor magnitud. También calificó como “muy auspicioso” que Trump haya reservado un encuentro bilateral con Milei en el marco de la Asamblea General de la ONU.





La reunión entre Milei y Trump se realizará este martes bajo el formato “Presidente más tres”. Por Argentina estarán presentes Caputo, Werthein y Karina Milei, mientras que del lado estadounidense se esperan Bessent y el secretario de Estado, Marco Rubio.





Aunque no tendrá carácter oficial en la Casa Blanca, el encuentro representa un fuerte espaldarazo político y económico para Milei en un momento de alta tensión financiera y tras varios reveses legislativos.